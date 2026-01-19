Alberto Cáceres, consejero delegado: “El recorrido de Trison y del sector en general en Europa es amplísimo”

Alberto Cáceres posa en la sede de Trison en Espíritu Santo Germán Barreiros

Alberto Cáceres conoce al dedillo el funcionamiento de Trison, una empresa en la que trabaja desde hace nueve años. Repasa para este diario la situación de la compañía.

¿Cuál es el secreto de Trison para lograr este éxito?

Somos una de las pocas compañías que entendió ya hace cinco o seis años de la necesidad de las grandes marcas de tener un único punto de contacto que sea capaz o una única empresa que sea capaz de desarrollar sus proyectos, sobre todo audiovisuales desde la A a la Z, es decir, en todas sus dimensiones desde la ingeniería hasta la ejecución en cualquier parte del mundo.

¿Hay margen para seguir creciendo?

Por supuesto. Nuestro mercado está muy lejos de estar maduro y, además, siempre pongo el mismo ejemplo que creo que es muy ilustrativo: nosotros somos la primera empresa a nivel europeo de nuestro sector desde hace siete años, reconocido por todos los rankings. Sin embargo, somos en facturación casi diez veces más pequeños que las empresas americanas de nuestro sector. Eso te da una idea de la evolución tardía del mercado europeo en cuanto a generar experiencias del cliente en los espacios a través de la tecnología comparado con el americano. El recorrido de Trison y del sector en general en Europa es amplísimo, porque en otras geografías que están más avanzadas han alcanzado hitos muchísimos más grandes.

¿Un objetivo a corto y a largo plazo?

Somos una empresa humilde, pero ambiciosa. A largo plazo siempre tenemos el objetivo de seguir creciendo y de aproximarnos a las cifras de esas grandes compañías americanas, que tampoco hay tantas. Probablemente somos top cinco a nivel mundial, pero es cierto que las otras cuatro son americanas. Tenemos el objetivo de acercarnos y, sobre todo, de mantener también el espíritu que tenemos de cercanía a los clientes, de compenetración, de engagement —conexión — con nuestros empleados, que es lo que nos permite también diferenciarnos al día de hoy.

¿Cómo definiría a Trison?

Ayudamos a las compañías a generar experiencia en sus espacios, que pueden ser puntos de venta en el retail, concesionarios de automóvil, un estadio deportivo, un edificio corporativo.... Ayudamos a generar experiencias a distintos grupos de interés que tienen esas empresas. En el caso del fútbol, pueden ser desde aficionados a los propios jugadores. Lo que hacemos es generar esa experiencia a través de la tecnología.

¿Hay algún proyecto del que se sientan especialmente orgullosos de haber participado?

Muchísimos. Solamente en la página web tenemos 150 referencias publicadas. Tener en cuenta que hacemos más de 6.000 proyectos al año. Lógicamente, estamos muy orgullosos de todos los proyectos que hacemos para empresas locales, por llamarle local a Inditex, que es la empresa número uno de nuestro país y una de las principales multinacionales del mundo. Trabajamos para todas las marcas del grupo Inditex, pero también para Estrella Galicia, Abanca... Es decir, también trabajamos para empresas locales y nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hacemos en A Coruña. También trabajamos para esas otras marcas muy potentes, como Porsche o Toyota. Nos cuesta decir nos gusta más este proyecto o este otro.

¿El principal cliente es Inditex?

Es nuestro principal cliente histórico, aunque tenemos grandes clientes que están cercanos a nivel de facturación Inditex supone menos del 30%. 