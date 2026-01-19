A Coruña muestra su lado más solidario tras la tragedia ferroviaria en Adamuz

Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz Quintana

Después del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), la solidaridad con las víctimas y con los afectados no tardó en llegar desde todos los puntos de España. Y A Coruña no ha sido una excepción. A lo largo de todo el día, diferentes personalidades de la ciudad herculina han tenido palabras de apoyo para todas las personas que han sufrido la tragedia en primera persona.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, dejo constancia de su apoyo y el de los coruñeses a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El PP de A Coruña también compartió en X un vídeo del minuto de silencio que se guardó esta mañana en María Pita. Además, en el texto del mensaje, los populares mostraron su apoyo a todas las víctimas.

El otro grupo presente en el hemiciclo coruñés, el BNG, también utilizó las redes sociales para expresar su solidaridad con los afectados.

También el Deportivo, club de fútbol más representativo de la ciudad, tuvo un recuerdo para la tragedia de Adamuz.

Desde Protección Civil también hubo un mensaje de cariño después de lo sucedido.