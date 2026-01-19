Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña muestra su lado más solidario tras la tragedia ferroviaria en Adamuz

Redacción
19/01/2026 21:53
Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz
Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Después del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), la solidaridad con las víctimas y con los afectados no tardó en llegar desde todos los puntos de España. Y A Coruña no ha sido una excepción. A lo largo de todo el día, diferentes personalidades de la ciudad herculina han tenido palabras de apoyo para todas las personas que han sufrido la tragedia en primera persona.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, dejo constancia de su apoyo y el de los coruñeses a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. 

El PP de A Coruña también compartió en X un vídeo del minuto de silencio que se guardó esta mañana en María Pita. Además, en el texto del mensaje, los populares mostraron su apoyo a todas las víctimas. 

El otro grupo presente en el hemiciclo coruñés, el BNG, también utilizó las redes sociales para expresar su solidaridad con los afectados. 

También el Deportivo, club de fútbol más representativo de la ciudad, tuvo un recuerdo para la tragedia de Adamuz. 

">

Desde Protección Civil también hubo un mensaje de cariño después de lo sucedido. 

">
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

CAMINO_DE_SANTIAGO

La Xunta promocionará su 'Galicia Calidade' en Fitur con el foco en el termalismo, gastronomía y el Camino de Santiago
EP
Eclipse

La Diputación de A Coruña invita a disfrutar del eclipse total de sol "en el fin del mundo"
EP
El ideal gallego

Renfe anula su participación en Fitur por respeto a víctimas del accidente de Adamuz
EFE
El piquete en la dársena de autobuses, este lunes

Nuevos trastornos por la octava jornada de la huelga del transporte metropolitano
Redacción