Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña inicia la modernización de la flota de vehículos para la recogida de basura, con la incorporación de nueve camiones

Redacción
19/01/2026 21:35
Inés Rey presidió la reunión celebrada en el Ayuntamiento
Inés Rey presidió la reunión celebrada en el Ayuntamiento
Ayuntamiento de A Coruña
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Ayuntamiento de A Coruña da un paso adelante en el plan de modernización de la flota de vehículos asociados al servicio de recogida de la basura, que próximamente incorporará nueve nuevos camiones recolectores de carga lateral en los que se invertirán 2,8 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation. 

El suministro de estos nueve vehículos fue aprobado esta mañana por la Xunta de Gobierno Local, que dio luz verde a la adjudicación del contrato a la empresa Volvo Trucks España. De esta forma, el Ejecutivo local avanza con su hoja de ruta para aplicar la normativa medioambiental de la UE en el conjunto de los servicios municipales, con el objetivo de ganar en eficiencia en el referente a la gestión de los residuos y su posterior tratamiento. 

En lo tocante a los nueve camiones que se incorporarán a la flota existente, la oferta presentada por la adjudicataria fue valorada tanto por el incremento de la garantía presentada —los pliegos estipulan tres años y la empresa comprometió dos años adicionales— y por la homogeneidad de los vehículos, todos ellos modelos FE42 con un peso de 18 toneladas y dotados de una tecnología motriz diésel. 

Estos camiones están concebidos para la recogida separada y el transporte de biorresiduos. La alcaldesa, Inés Rey, hizo hincapié en el trabajo de continuidad que viene desarrollando el Ayuntamiento para mejorar los procesos de recogida y separación en origen de la basura. Esto incluye el contrato adjudicado este lunes, “también la implantación progresiva del quinto contenedor para la fracción resto y la reciente licitación de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, que sale a concurso a 25 años vista y que plantea no solo la mejora de procesos en la planta, sino también una remodelación profunda de las instalaciones y sus equipaciones, que permita  incrementar los porcentajes de recuperación de residuos y también adaptar las instalaciones a las necesidades del personal trabajador”. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Renfe anula su participación en Fitur por respeto a víctimas del accidente de Adamuz
EFE
El piquete en la dársena de autobuses, este lunes

Nuevos trastornos por la octava jornada de la huelga del transporte metropolitano
Redacción
Vista de O Rabazal durante la Feira da Cebola Chata de Miño

Miño afianza su ‘boom’ demográfico y se confirma como uno de los municipios que más crece de Galicia
Lucía Tenreiro
El ministro Óscar Puente, con Pedro Sánchez (presidente del Gobierno) y la vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero

Puente: "Hay que ver si la rotura de la vía es causa o consecuencia del descarrilamiento"
Agencias