A Coruña inicia la modernización de la flota de vehículos para la recogida de basura, con la incorporación de nueve camiones

Inés Rey presidió la reunión celebrada en el Ayuntamiento Ayuntamiento de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña da un paso adelante en el plan de modernización de la flota de vehículos asociados al servicio de recogida de la basura, que próximamente incorporará nueve nuevos camiones recolectores de carga lateral en los que se invertirán 2,8 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation.

El suministro de estos nueve vehículos fue aprobado esta mañana por la Xunta de Gobierno Local, que dio luz verde a la adjudicación del contrato a la empresa Volvo Trucks España. De esta forma, el Ejecutivo local avanza con su hoja de ruta para aplicar la normativa medioambiental de la UE en el conjunto de los servicios municipales, con el objetivo de ganar en eficiencia en el referente a la gestión de los residuos y su posterior tratamiento.

En lo tocante a los nueve camiones que se incorporarán a la flota existente, la oferta presentada por la adjudicataria fue valorada tanto por el incremento de la garantía presentada —los pliegos estipulan tres años y la empresa comprometió dos años adicionales— y por la homogeneidad de los vehículos, todos ellos modelos FE42 con un peso de 18 toneladas y dotados de una tecnología motriz diésel.

Estos camiones están concebidos para la recogida separada y el transporte de biorresiduos. La alcaldesa, Inés Rey, hizo hincapié en el trabajo de continuidad que viene desarrollando el Ayuntamiento para mejorar los procesos de recogida y separación en origen de la basura. Esto incluye el contrato adjudicado este lunes, “también la implantación progresiva del quinto contenedor para la fracción resto y la reciente licitación de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, que sale a concurso a 25 años vista y que plantea no solo la mejora de procesos en la planta, sino también una remodelación profunda de las instalaciones y sus equipaciones, que permita incrementar los porcentajes de recuperación de residuos y también adaptar las instalaciones a las necesidades del personal trabajador”.