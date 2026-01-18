Mi cuenta

A Coruña

Viajar a A Coruña para ver el eclipse solar todavía es barato por aire y tierra, no así por mar

El puerto acogerá una quíntuple escala en la que estará presente un crucero de lujo que se estrena en verano

Lara Fernández
Lara Fernández
18/01/2026 07:23
Turistas en el Puerto de A Coruña durante la triple escala de cruceros del 20 de noviembre de 2025
Turistas en el Puerto de A Coruña durante la triple escala de cruceros del 20 de noviembre de 2025
Germán Barreiros
A Coruña es destino clave para ver el eclipse total de Sol que tendrá lugar el 12 de agosto. Y si ya hay hoteles sin plazas para esa fecha, y los que todavía tienen camas cuentan con precios desorbitados para pasar la noche. Muchos incluso fijan como estancia mínima tres noches en sus instalaciones. Pero viajar a la ciudad para ver el evento astronómico todavía no es caro, siempre que se viaje por tierra o aire.

Los precios para desplazarse en avión a la ciudad desde puntos como Madrid o Barcelona no llegan a los sesenta euros por trayecto. Por ejemplo, el vuelo de las 05.50 horas de Vueling desde El Prat cuesta 52 euros, mientras que Iberia y Air Europa mantienen un coste mínimo de 32 y 32,3 euros respectivamente para volar desde Barajas. El tren desde Chamartín, a su vez, se puede reservar por 39 euros, y el bus, lo más caro de las opciones por tierra, cuesta 56 euros desde la capital española. 

Todas estas opciones contrastan con el desembolso que harán todas las personas que lleguen por mar a la ciudad coincidiendo con el eclipse total. Hasta cinco cruceros, según fuentes de la Autoridad Portuaria, atracarán en el muelle el 12 de agosto. Y uno de ellos todavía no ha visitado la ciudad.

Los barcos

El ‘Liberty of the seas’, el ‘Borealis’, el ‘Celebrity Apex’, el ‘Celebrity Equinox’ y el ‘Explora III’ son los buques que conforman la quíntuple escala que se dará en el puerto. El último debutará en verano de este año y es el tercer barco de lujo de la flota de Explora Journeys. El ‘Explora III’, con 463 suites y propulsado por gas natural licuado, se define como “un santuario de amplitud y comodidad que encarna una elegancia sencilla y evoca la sensación de navegar a bordo de un yate privado”. Con capacidad para 926 pasajeros, atracará en el muelle a las 09.00 horas, donde permanecerá hasta las 19.00 horas, por lo que sus ocupantes disfrutarán del eclipse a bordo.

En total, 11.042 personas llegarán en crucero a A Coruña el 12 de agosto. El ‘Borealis’ lo hará con 1.360 viajeros en su interior; el ‘Celebrity Apex’, con 2.910; el ‘Celebrity Equinox’, con 2.850; y el ‘Queen Anne’, con 2.996. La mayoría de ellos llegarán a primera hora de la mañana, y algunos partirán a primera hora de la tarde, para ver el eclipse ya en mar pero cerca de A Coruña, y otros, como el ‘Queen Anne’, se quedarán hasta bien entrada la tarde en el puerto.

A Coruña es un destino clave para ver este fenómeno, ya que en la ciudad se podrá contemplar en su totalidad, algo que no ocurrirá en toda Galicia. La ciudad no ha vivido un acontecimiento astronómico similar desde 1905, y el siguiente no será hasta el año 2480, por lo que la de este año es una oportunidad única para ver un evento de tal magnitud. Un eclipse de Sol total se da cuando la Luna cubre completamente el disco solar, y los expertos lo califican como el evento astronómico del siglo. 

Turistas salen de un hotel del centro de A Coruña

El eclipse solar deja precios de lujo en los alojamientos de A Coruña: una noche por más de 1.300 euros

