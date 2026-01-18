¿Por qué no volvió María Casares a A Coruña tras la dictadura?

María Casares, en una imagen de archivo, con Albert Camus Cedida

“Cuando uno está exiliado una vez, está exiliado para siempre”, decía María Casares en una entrevista en el programa ‘A Fondo’ de Televisión Española a principios de los 80, con su español que entremezclaba el acento galo de la Francia que la acogió en su ‘segundo’ exilio (el primero siempre dijo que fue a Madrid) y el gallego de la tierra que la vio nacer y crecer y que siempre tuvo presente pese a la lejanía.

María Casares murió en el 96, lejos de su Coruña natal, de aquella calle Panaderas en la que estaba la vivienda familiar, esa que honra la memoria de su padre, Santiago Casares Quiroga, y también la suya. De vez en cuando, su nombre vuelve a salir a la palestra como posibilidad de nombrar un espacio en la ciudad. Muchos piden un teatro, el Colón, concretamente; otros dicen que nunca tuvo vinculación real con el recinto porque nunca llegó a actuar en él. Si nada cambia, su nombre quedará grabado en la futura estación intermodal, una suerte de homenaje a todos aquellos que alguna vez partieron y nunca más volvieron. Pero, ¿por qué no volvió María Casares?

María, Vitola o Vitoliña como la llamaban los más allegados, se tuvo que marchar con apenas 14 años, a finales del 36, con su madre. Ella misma reconocía alguna vez que esa sensación de exilio, de no estar donde debería estar, llegó muchos años después, un ‘despertar’ que tuvo lugar en una Francia en la que cautivó a sus gentes desde los escenarios, convirtiéndose en una de las grandes actrices del siglo XX, noticias que llegaron hasta España, que no la pudo recibir hasta un tiempo después de la muerte de Franco.

“Quería venir en cuanto supe que podía”, aseguraba Casares, que tenía claro que lo que cerraba su círculo “era la vuelta a España”. Aunque su regreso no fue del todo como imaginaba.

Era el año 1976 y María Casares volvía para hacer, precisamente, lo que llevaba haciendo varias décadas en Francia y al otro lado del Atlántico: cautivar desde el escenario. Lo hacía para formar parte del elenco de ‘El adefesio’, una obra de otro exiliado, Rafael Alberti, que tardaría un año más en regresar a España desde Roma. Era la oportunidad perfecta, María volvía, primero a Madrid, al Reina Victoria, pero había planes para recorrer varias ciudades con la obra de Alberti y, cómo no, A Coruña estaba en esa ruta.

Pero María llegó a un país lleno de “algarabía”, “de libertad”, desde un país galo en que ya se podían decir las cosas con normalidad desde hacía mucho tiempo. “Me sentía turista”, “me sentía extraña” por no haber vivido los 40 años de dictadura de primera mano, pese a vivir indirectamente sus consecuencias, “me sentía obligada a callarme”, recordaba en aquella entrevista. “Nunca me sentí tan sola, a pesar de que todo el mundo me acogió maravillosamente”, revelaba.

Recuperación de la memoria

El entusiasmo quizá decayó un poco y el promotor de la obra teatral redujo el número de representaciones y eliminó ciudades de la gira, entre ellas A Coruña. María no volvía a la urbe herculina y regresaba a Francia enferma, y así lo relataban los medios de la época.

La intención era volver en un futuro. Pero, tal y como recuerda el alcalde que fue de A Coruña, Francisco Vázquez, “ella dijo que no volvería mientras no se restituyera el patrimonio de su padre”. El contacto con la actriz se hizo a través de Federico de la Fuente, quien fuera teniente de alcalde de Vázquez y quien “había jugado con ella de niño”. “La familia de él y la de César Antonio Molina eran dos familias que protegieron mucho a la hermana de María Casares y a la sobrina que se quedó aquí”, comenta Vázquez a El Ideal Gallego, antes de recordar que la hermana de De la Fuente también “había sido una de las secretarias de su padre, de Casares Quiroga”.

Vázquez intentó el regreso cuando fue alcalde. Y la parte del patrimonio la logró, aunque no llegó a tiempo. “Al final, cuando yo conseguí hacerme con la casa de Casares Quiroga, a través de una operación complicadísima, porque se la donamos a la familia y después se la compramos, ella ya había fallecido”, recuerda el exregidor. Con todo, se le dio el reconocimiento de hija predilecta, “cuando se inauguró el monumento de Casares”, recuerda Vázquez.

Justo antes de su muerte, María también permitió que los premios del teatro gallego llevaran su nombre, pero no pudo acudir a su primera edición, un año después de su fallecimiento.