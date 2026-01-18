Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

¿Por qué no volvió María Casares a A Coruña tras la dictadura?

Óscar Ulla
Óscar Ulla
18/01/2026 06:05
María Casares, en una imagen de archivo, con Albert Camus
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

“Cuando uno está exiliado una vez, está exiliado para siempre”, decía María Casares en una entrevista en el programa ‘A Fondo’ de Televisión Española a principios de los 80, con su español que entremezclaba el acento galo de la Francia que la acogió en su ‘segundo’ exilio (el primero siempre dijo que fue a Madrid) y el gallego de la tierra que la vio nacer y crecer y que siempre tuvo presente pese a la lejanía.

María Casares murió en el 96, lejos de su Coruña natal, de aquella calle Panaderas en la que estaba la vivienda familiar, esa que honra la memoria de su padre, Santiago Casares Quiroga, y también la suya. De vez en cuando, su nombre vuelve a salir a la palestra como posibilidad de nombrar un espacio en la ciudad. Muchos piden un teatro, el Colón, concretamente; otros dicen que nunca tuvo vinculación real con el recinto porque nunca llegó a actuar en él. Si nada cambia, su nombre quedará grabado en la futura estación intermodal, una suerte de homenaje a todos aquellos que alguna vez partieron y nunca más volvieron. Pero, ¿por qué no volvió María Casares?

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, explicó esta tarde en su visita a las obras que esta infraestructura "es una terminal adaptada al nuevo concepto de la movilidad"

La estación intermodal de A Coruña llevará el nombre de María Casares

Más información

María, Vitola o Vitoliña como la llamaban los más allegados, se tuvo que marchar con apenas 14 años, a finales del 36, con su madre. Ella misma reconocía alguna vez que esa sensación de exilio, de no estar donde debería estar, llegó muchos años después, un ‘despertar’ que tuvo lugar en una Francia en la que cautivó a sus gentes desde los escenarios, convirtiéndose en una de las grandes actrices del siglo XX, noticias que llegaron hasta España, que no la pudo recibir hasta un tiempo después de la muerte de Franco.

“Quería venir en cuanto supe que podía”, aseguraba Casares, que tenía claro que lo que cerraba su círculo “era la vuelta a España”. Aunque su regreso no fue del todo como imaginaba.

Era el año 1976 y María Casares volvía para hacer, precisamente, lo que llevaba haciendo varias décadas en Francia y al otro lado del Atlántico: cautivar desde el escenario. Lo hacía para formar parte del elenco de ‘El adefesio’, una obra de otro exiliado, Rafael Alberti, que tardaría un año más en regresar a España desde Roma. Era la oportunidad perfecta, María volvía, primero a Madrid, al Reina Victoria, pero había planes para recorrer varias ciudades con la obra de Alberti y, cómo no, A Coruña estaba en esa ruta.

Estreno en el Colón de ‘Sissi emperatriz’, en 1956

¿Teatro Colón o María Casares? La intermodal reabre un debate que viene de lejos

Más información

Pero María llegó a un país lleno de “algarabía”, “de libertad”, desde un país galo en que ya se podían decir las cosas con normalidad desde hacía mucho tiempo. “Me sentía turista”, “me sentía extraña” por no haber vivido los 40 años de dictadura de primera mano, pese a vivir indirectamente sus consecuencias, “me sentía obligada a callarme”, recordaba en aquella entrevista. “Nunca me sentí tan sola, a pesar de que todo el mundo me acogió maravillosamente”, revelaba.

Recuperación de la memoria

El entusiasmo quizá decayó un poco y el promotor de la obra teatral redujo el número de representaciones y eliminó ciudades de la gira, entre ellas A Coruña. María no volvía a la urbe herculina y regresaba a Francia enferma, y así lo relataban los medios de la época.

La intención era volver en un futuro. Pero, tal y como recuerda el alcalde que fue de A Coruña, Francisco Vázquez, “ella dijo que no volvería mientras no se restituyera el patrimonio de su padre”. El contacto con la actriz se hizo a través de Federico de la Fuente, quien fuera teniente de alcalde de Vázquez y quien “había jugado con ella de niño”. “La familia de él y la de César Antonio Molina eran dos familias que protegieron mucho a la hermana de María Casares y a la sobrina que se quedó aquí”, comenta Vázquez a El Ideal Gallego, antes de recordar que la hermana de De la Fuente también “había sido una de las secretarias de su padre, de Casares Quiroga”.

Inauguración de una muestra en la sala Salvador de Madariaga

Más allá de María Casares y Colón: otras personalidades que dan nombre a espacios de A Coruña

Más información

Vázquez intentó el regreso cuando fue alcalde. Y la parte del patrimonio la logró, aunque no llegó a tiempo. “Al final, cuando yo conseguí hacerme con la casa de Casares Quiroga, a través de una operación complicadísima, porque se la donamos a la familia y después se la compramos, ella ya había fallecido”, recuerda el exregidor. Con todo, se le dio el reconocimiento de hija predilecta, “cuando se inauguró el monumento de Casares”, recuerda Vázquez.

Justo antes de su muerte, María también permitió que los premios del teatro gallego llevaran su nombre, pero no pudo acudir a su primera edición, un año después de su fallecimiento.

Las mayores distinciones del Ayuntamiento de A Coruña: una lista con 77 hombres y solo tres mujeres

Más información
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Turistas en el Puerto de A Coruña durante la triple escala de cruceros del 20 de noviembre de 2025

Viajar a A Coruña para ver el eclipse solar todavía es barato por aire y tierra, no así por mar
Lara Fernández
David Carro, con algunos de los diseños en homenaje a Betanzos, en su comercio de la Rúa Roldán

Betanzos también se lleva encima: la identidad que se imprime, se cose y se viste
Lucía Tenreiro
José Luis Saavedra, delante de la casa donde vivió a su regreso a A Coruña

José Luis Saavedra | “Soy epicúreo bien entendido, si no fuera así no hubiera llegado a los 78 años”
Doda Vázquez
Un usuario retira un abono de la máquina de la estación

La letra pequeña del nuevo abono de transporte: “viajes ilimitados”, pero con algunos matices
Dani Sánchez