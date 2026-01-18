Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Pablo Moro | “El buen gobierno ya no es algo opcional, es un factor de creación de valor”

El codirector de la IV edición del programa de Consejeros de CESUGA destaca el papel estratégico de esta figura en las empresas gallegas, especialmente en las familiares

Noelia Díaz
Noelia Díaz
18/01/2026 06:00
El asesor financiero Pablo Moro
El asesor financiero Pablo Moro
Cedida
El asesor financiero Pablo Moro codirige la nueva edición, la cuarta, del Programa de Consejeros de Cesuga. Una formación dirigida a miembros de consejos de administración, equipos directivos y administradores de empresas, con especial atención al tejido empresarial gallego, que celebrará su primera sesión a finales del próximo mes de marzo. El programa de consejeros puede consultarse en este enlace. 

¿Qué papel juegan los consejeros en la economía gallega actual?

Un papel cada vez más estratégico e importante. Aportan visión, control y profesionalización a nuestro tejido empresarial, especialmente en empresas familiares que afrontan procesos de crecimiento, relevo generacional o están en transformación. Una tipología de empresas muy relevante en Galicia.

¿Qué cualidades debe tener un buen consejero?

Independencia de criterio, visión estratégica, capacidad de escucha y de análisis para entender el negocio son cualidades importantes. También un fuerte compromiso ético con la compañía. Actualmente también es clave entender de riesgos, de gobernanza y de sostenibilidad.

¿Por qué decidió formarse en gobierno corporativo?

Porque el buen gobierno ya no es opcional para los directivos y asesores. Es un factor de creación de valor y algo fundamental para quienes participan o quieran participar en los órganos de decisión de las empresas.

¿Qué le aportó a nivel profesional y personal?

Profesionalmente, una visión más estructurada del rol del consejo de administración y de los consejos asesores. Personalmente, mayor criterio y capacidad de reflexión además de haber conocido excelentes profesionales y empresarios durante el programa de Cesuga.

¿Qué conceptos de los aprendidos sigue poniendo en práctica?

El tener un enfoque estratégico a largo plazo, la gestión de riesgos y la importancia de la diversidad de puntos de vista en los consejos.

¿Cuáles son los retos reales del liderazgo en los consejos de administración?

Tomar decisiones difíciles con información incompleta o compleja, gestionar los intereses tan diversos que confluyen en todas las empresas y anticiparse a los cambios del mercado sin perder el foco en el largo plazo y en la esencia del negocio.

¿Qué empresas gallegas diría que son referentes en este apartado?

No me gustaría citar ninguna en concreto. Galicia cuenta con grandes ejemplos de empresas familiares y corporativas que han profesionalizado sus consejos y apostado por la buena gobernanza como ventaja competitiva.

¿Y en cuáles el relevo generacional familiar ha sido pieza clave?

En muchas empresas familiares gallegas, el relevo generacional bien planificado y estructurado en el tiempo ha sido decisivo para asegurar la continuidad de los negocios. Es muy importante poder crecer y profesionalizarse sin perder identidad.

Del 1 al 10, ¿cómo de necesarios son los espacios donde formarse y contrastar información en este ámbito?

Un 10. La complejidad actual de la gestión empresarial exige de formación continua y de la existencia de espacios de reflexión compartida entre profesionales para poder tomar mejores decisiones.

