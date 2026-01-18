La última proyección de Espacio Coruña, el cine más “familiar”

Los últimos espectadores del cine, este domingo por la noche Quintana

Como ocurrió en 2023 con el cierre del cine Yelmo de Los Rosales, el dicho de “nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes” regresó a la mente de los coruñeses hace unas semanas, cuando se dio a conocer que la ciudad se despediría de otra sala de proyecciones, en este caso la de Espacio Coruña. El cine exhibe este domingo su última película, en medio de un clima amargo entre asistentes y trabajadores, tras diecisiete años viéndose las caras. Atrás quedan miles de estrenos y la presencia de la empresa Yelmo en la urbe.

‘La asistenta’, ‘Rondallas’ y ‘Anaconda’ –la última en proyectarse– fueron tres de las películas que más butacas ocuparon ayer, en las últimas horas de vida de un cine calificado como “el más familiar” por los vecinos de la zona. Como se repitió desde que se anunció el cierre, ayer centenares de personas acudieron a Espacio Coruña para despedirse de la sala. Yelmo, una cadena que aterrizó en A Coruña en 1994, volverá a la ciudad, pero no antes de 2027, cuando está previsto que abra un Yelmo Cines Premium en el parque comercial Breogán Park, todavía en construcción.

Fue el 9 de enero cuando la empresa comunicó el cierre de las ocho salas de Espacio Coruña a los 14 trabajadores que figuraban en plantilla. Estos cines tenían una capacidad de 1.294 butacas y fueron pioneros en la proyección de películas en versión original. La oferta de cine comercial en A Coruña se queda ahora únicamente con dos opciones: Cantones Cines, con siete salas; y las doce de Marineda City, con una capacidad de 2.307 butacas. Y todo ello cuando los coruñeses todavía no se han recuperado del golpe que supuso perder las salas del Centro Comercial Los Rosales, el primer multicines que abrió en la ciudad (en 1994) y que atesoró los recuerdos de varias generaciones. Allí se había vivido, por ejemplo, el estreno de ‘Titanic’ o ‘Harry Potter’, dos fenómenos que incluso la plantilla, antes de despedirse, recordaba como lo más especial que había sucedido a lo largo de su trayectoria.

Pero, antes de Los Rosales, la ciudad ya había dicho adiós durante este siglo a otras salas que marcaron la infancia de tantos. Algunos de ellos aguantaron la llegada de los multicines, incluso convivieron durante una década. El Chaplin cesó su actividad en 2005; y el Equitativa, en 2006. Pero ya en 2002 el teatro Colón había dejado de proyectar películas. Espacio Coruña pasa ahora a la memoria de lo que un día fue la ciudad que exprimió la época dorada del cine.