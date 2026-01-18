La letra pequeña del nuevo abono de transporte: “viajes ilimitados”, pero con algunos matices

Un usuario retira un abono de la máquina de la estación Carlota Blanco

El nuevo Abono Único (AU) de transporte será una realidad a partir de mañana, lunes 19 de enero. Esta medida, anhelada desde hace más de un año por usuarios recurrentes de tren, aparece seis meses después del fin de las bonificaciones implantadas en 2022 por el Ministerio de Transportes. En estos seis meses, la incertidumbre sobre nuevas ayudas y descuentos para seguir fomentando y elevar más si cabe al alza el Eje Atlántico -corredor más utilizado por los españoles en 2024-, se apoderó de todos los viajeros que dependían del tren para desplazarse a sus lugares de estudio o trabajo.

Con este nuevo sistema sobre la mesa, que permitirá viajar por 60 euros al mes (30 euros para menores de 26 años) en trayectos de tren de Media Distancia -así como algunos servicios Avant como el A Coruña-Ourense- y de bus de Largo Recorrido durante 30 días naturales desde la fecha seleccionada, los usuarios podrán ahorrar todavía más en sus desplazamientos frecuentes. No obstante, como todo, tiene su letra pequeña. Y es que, pese a que el propio Ministerio habla de “viajes ilimitados”, este nuevo sistema tiene algunos matices.

Comparaciones

En este sentido, el primero de los matices que llama la atención en este nuevo abono único de transportes es que, por el momento, solo serán válidos los desplazamientos de Media Distancia en el caso del tren y de Largo Recorrido en el caso del bus. Es decir, las líneas de transporte dependientes de sus concesiones.

Tal y como comentó el ministro de Transportes, Óscar Puente, esta misma semana, la extensión del abono único a todo el territorio se produciría “a lo largo de este año. Esto es un proyecto y una apuesta de largo recorrido. No hay prisa, vamos a ir sumando a quien se quiera sumar con rigor y con carga”, explicó Puente, quien también aseguró que el Gobierno ya está trabajando con comunidades y ayuntamientos para que esto suceda, “algunas gobernadas por el PP”. En el caso coruñés, se podrían añadir a este abono único de transporte las rutas metropolitanas, así como los desplazamientos urbanos operados por la Compañía de Tranvías.

En este sentido, el mayor beneficio de este nueva medida será en el tren. Actualmente un usuario de la línea A Coruña-Santiago debe abonar 90 euros al mes (45 para el menor de 26) por desplazamientos ilimitados al mes. Con este nuevo sistema, se reduciría a 60 en el caso de los mayores de 26, y a 30, en el caso de los menores de 26. Todavía más ahorro es el que tendrá un trabajador o un estudiante que utiliza a diario el trayecto A Coruña-Vigo, ya que pagará un 70% menos (204,65 actualmente), además de poder enlazar otros destinos por el mismo precio una vez llegado a sus destino. Además, también se mantendrá la gratuidad para los menores de 15 años nacidos a partir del 1 de enero de 2012. En este caso se requiere de registro previo para obtener el código niño 'AN-26' canjeable posteriormente por el título.

En el caso del bus, el beneficio será todavía mayor para el que desee -y tenga tiempo- viajar a diferentes puntos del territorio nacional. En el caso de Madrid, el propio abono será más barato que un viaje estándar de ida y vuelta en tren. No obstante, la duración del recorrido podría demorarse incluso el doble que sobre raíles.

Este nuevo sistema, que ya se puede adquirir directamente a través de los canales de venta habilitados como las taquillas presenciales en las estaciones y los apartados propios en la web y la aplicación de compañías como Renfe o Alsa, y que ya registró más de 78.000 inscripciones en menos de dos semanas, consistirá en un localizador único que se asociará a cada título de transporte.

Sanciones

Al contrario que el Abono Multiviaje de 10 trayectos -que seguirá siendo válido a pesar de la llegada del Abono Único-, esta nueva medida estará limitada a título personal. De esta manera, prestar el título a otra persona o emplear uno sin cumplir los requisitos podrá ser sancionable con el bloqueo durante dos meses de la compra de un nuevo abono, así como la retirada del vigente. Entre las medidas sancionables, también destaca reservar una plaza y no viajar sin anularla en los autobuses (24 horas de antelación para cancelarla) y los trenes, donde se permite hasta los 60 minutos antes de la salida.

Así, en contraposición de lo que califica Transportes, el número de viajes al día sí estará limitado. Y es que, en el caso del autobús, solo se permitirá una reserva por sentido y día. En el caso de trayectos de corta duración la empresa concesionaria podrá permitir que se realice hasta dos reservas por sentido en el mismo día.

En el ferrocarril, también estará limitado de forma parcial. De esta forma, no se permitirá enlazar trenes consecutivos si entre salidas hay menos de 180 minutos o menos del triple del tiempo del primer trayecto, así como tampoco se podrá realizar más de cuatro viajes de ida o vuelta con reserva de plaza el mismo día.