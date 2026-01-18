Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El teatro Colón reúne a figuras clave de la canción de autor

Pedro Guerra y Javier Álvarez, Diana Navarro, Silvana Estrada y la celebración del 30 aniversario de Cuac FM protagonizan la programación hasta junio.

Redacción
18/01/2026 11:56
Diana Navarro
EC
El teatro Colón se convertirá en los próximos meses en un punto de encuentro para los amantes de la música de autor, con una programación que reunirá a artistas de referencia nacional e internacional. Las entradas para todos los conciertos ya están a la venta a través de la plataforma Ataquilla.com y en el despacho de billetes de la plaza de Ourense.

“El programa del teatro Colón refleja el compromiso del Gobierno de Inés Rey por acercar a la ciudadanía propuestas culturales de primer nivel. Queremos que A Coruña continúe siendo un referente cultural, con espectáculos que combinan talento local y artistas reconocidos a nivel nacional e internacional”, destacó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

La programación arrancará el 6 de marzo, a las 20.30 horas, con el concierto de Pedro Guerra y Javier Álvarez, dos nombres esenciales de la canción de autor de los años noventa que vuelven a compartir escenario para celebrar una complicidad musical única. Ambos revisitarán temas emblemáticos de sus trayectorias y presentarán nuevas sinergias en un concierto íntimo, cargado de emoción, humor y cercanía.

El 21 de marzo, a las 20.30 horas, será el turno de la artista malagueña Diana Navarro, que celebra sus 20 años de carrera con la gira “Ya no estoy sola”. El espectáculo recorre géneros como la copla, la neocopla, la zarzuela y el flamenco, combinando canciones icónicas como Sola, El perdón o 24 rosas con nuevas composiciones en una propuesta que aúna homenaje y renovación.

El 27 de marzo, a las 20.30 horas, el teatro Colón acogerá una noche muy especial con motivo del 30 aniversario de Cuac FM, la radio comunitaria de A Coruña. Sobre el escenario estarán Silvia Penide y César de Centi, artistas locales vinculados a la emisora, junto a Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, que celebran también una década de trayectoria con un nuevo disco repleto de colaboraciones. Una cita que promete música, emoción y sorpresas.

La programación se cerrará el 13 de junio, a las 21.00 horas, con la actuación de la cantautora mexicana Silvana Estrada, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista. Estrada presentará su nuevo álbum “Vendrán suaves lluvias”, una obra íntima y luminosa que explora el renacimiento creativo tras la pérdida. Con una voz inconfundible y una profunda sensibilidad poética, la artista ofrecerá un concierto hipnótico que la confirma como una de las grandes referencias de la música latinoamericana actual.

