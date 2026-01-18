Comienzan las obras de saneamiento en Castro de Elviña y la Urbanización Breogán

Vista del Castro de Elviña Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento avanza en la hoja de ruta del Plan de Barrios 2025-27 con actuaciones en zonas como Castro de Elviña y la Urbanización Breogán, donde a comienzos de esta semana han dado inicio las obras destinadas a mejorar la red de saneamiento municipal.

Las dos intervenciones, que en conjunto alcanzan una inversión cercana a los 850.000 euros, están cofinanciadas por el Ayuntamiento y la Diputación, que aporta fondos procedentes del Plan de Obras y Servicios (POS) para complementar los recursos municipales.

La mayor parte del presupuesto se destinará a reforzar las infraestructuras de saneamiento en las calles Pena do Cuco, Canedo, O Picho y A Fraga, en Castro de Elviña. En este ámbito se renovará la red municipal de alcantarillado y, además, se dotará a la zona de una nueva red separativa para la recogida de aguas pluviales.

Por otro lado, el Gobierno municipal también actuará en la Urbanización Breogán, donde está prevista la construcción de una nueva red de recogida de aguas pluviales en las calles Vicente Vázquez Queipo e Isidro Parga Pondal. Esta actuación se enmarca en la mejora de las infraestructuras de este núcleo residencial, donde también avanzan las obras de la nueva pista multideportiva, un equipamiento público promovido por el Ayuntamiento y que ya se encuentra en fase de ejecución.

Ambas intervenciones fueron adjudicadas el pasado mes de noviembre a la empresa Construcciones Cernadas. Las obras en Castro de Elviña cuentan con un presupuesto de 667.995 euros, mientras que las previstas en la Urbanización Breogán ascienden a 181.546 euros.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, informó de que los trabajos sobre el terreno serán visibles en los próximos días, tras iniciarse esta semana las tareas de implantación y organización de los equipos, así como la delimitación de las zonas de trabajo.