Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Comienzan las obras de saneamiento en Castro de Elviña y la Urbanización Breogán

El Ayuntamiento ha puesto en marcha esta semana los trabajos previstos en ambos núcleos residenciales, que supondrán una inversión total de cerca de 850.000 euros.

Redacción
18/01/2026 10:52
Vista del Castro de Elviña
Vista del Castro de Elviña
Patricia G. Fraga
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El Ayuntamiento avanza en la hoja de ruta del Plan de Barrios 2025-27 con actuaciones en zonas como Castro de Elviña y la Urbanización Breogán, donde a comienzos de esta semana han dado inicio las obras destinadas a mejorar la red de saneamiento municipal.

Las dos intervenciones, que en conjunto alcanzan una inversión cercana a los 850.000 euros, están cofinanciadas por el Ayuntamiento y la Diputación, que aporta fondos procedentes del Plan de Obras y Servicios (POS) para complementar los recursos municipales.

La mayor parte del presupuesto se destinará a reforzar las infraestructuras de saneamiento en las calles Pena do Cuco, Canedo, O Picho y A Fraga, en Castro de Elviña. En este ámbito se renovará la red municipal de alcantarillado y, además, se dotará a la zona de una nueva red separativa para la recogida de aguas pluviales.

Por otro lado, el Gobierno municipal también actuará en la Urbanización Breogán, donde está prevista la construcción de una nueva red de recogida de aguas pluviales en las calles Vicente Vázquez Queipo e Isidro Parga Pondal. Esta actuación se enmarca en la mejora de las infraestructuras de este núcleo residencial, donde también avanzan las obras de la nueva pista multideportiva, un equipamiento público promovido por el Ayuntamiento y que ya se encuentra en fase de ejecución.

Ambas intervenciones fueron adjudicadas el pasado mes de noviembre a la empresa Construcciones Cernadas. Las obras en Castro de Elviña cuentan con un presupuesto de 667.995 euros, mientras que las previstas en la Urbanización Breogán ascienden a 181.546 euros.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, informó de que los trabajos sobre el terreno serán visibles en los próximos días, tras iniciarse esta semana las tareas de implantación y organización de los equipos, así como la delimitación de las zonas de trabajo.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Ensayo vacuna virus sincitial en el Chuac

A Coruña lidera la participación en el estudio de la vacuna contra el virus sincitial
EP
Escultura Diego González Rivas

Un regalo de cartón que cobra vida: el sorprente obsequio a Diego González Rivas
Belen Cebey
El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a todos sus barones durante el acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza'

Los barones del PP firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica
EFE
Donald Trump

El primer año de Trump: un ataque "sin precedentes" a los migrantes en EE.UU.
EFE