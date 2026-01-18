Cada vez más barrios de A Coruña dejan a un lado el cemento por zonas verdes

Vista del Parque de Eirís, el pulmón del barrio que también disfrutan los vecinos de O Castrillón Quintana

A Coruña está creciendo a marchas forzadas. La crisis de la vivienda ha sacado al sector de la construcción del letargo en el que le sumió la crisis del ladrillo. En muchos puntos se pueden distinguir las grúas alzándose en el cielo y las estructuras metálicas a medio construir. Xuxán y San Pedro de Visma son los primeros ejemplos que vienen a la mente. Pero, lejos del desarrollismo que caracterizó los años 70 y 80, que dio origen a barrios muy densos como Os Mallos, la Sagrada Familia y Agra do Orzán, caracterizadas por apretadas moles de cemento, las nuevas zonas de la periferia se organizan en torno a un parque: tienen el corazón verde.

Algunos, como San Pedro de Visma, contarán con 161.000 metros cuadrados de zonas verdes. Otros, como Xuxán, están articulados en torno a una gran plaza sombreada con árboles. Y, por supuesto, Monte Mero se construirá en torno a un parque de 90.000 metros cuadrados (que queda enano al lado del de 161.000 que se construirá en San Pedro de Visma).

Son los ejemplos actuales, pero no los primeros. Entre estos últimos se puede citar Los Rosales, con su plaza elíptica y, por supuesto, Eirís, donde las calles rodean el parque de 70.000 metros cuadrados caracterizado por su cúpula y por su estanque naturalizado. Parecería que A Coruña aprendió la lección y que ha dejado atrás el modelo de construcción a toda costa para seguir un modelo más equilibrado.

La plaza elíptica, el centro del barrio de Los Rosales Quintana

Según figura en ‘A Coruña 1967-1974: La construcción vertical de la ciudad’, del actual concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, barrios como el Agra se basan en el plan de alineaciones del 48, que señalaba que no hacían faltas zonas verdes porque estaba rodeada de mar y de monte.

El primer modelo de urbanismo moderno no se implementa hasta el plan del 67. En él desaparecen las calles, para ser sustituidas por zonas verdes entre edificios. Ejemplos de ellos son Elviña y, por supuesto, el Barrio de las Flores, que tanto entusiasma a los entendidos en arquitectura porque aunque esta muy deteriorado es esa idea de zonas peatonales que parten de una zona verde central.

La arbolada plaza de Sol Naciente, en el Barrio de las Flores Quintana

En los 80 es la revisión de la modernidad, en Coruña de traduce en la etapa de Francisco Vázquez y el Plan 85. Se vuelve a un concepto más tradicional de barrio y se busca que todos los barrios tengan su zona verde, sus equipamientos… que funcionen con calidad de vida por si mismos Aparecen zonas verdes donde antes no las había, como la plaza de As Conchiñas. Los barrios que se planifican son más tradicionales: Los Rosales, Matogrande, Paseo de los Puentes...

Diseños antiguos, baja calidad

Sin embargo, el arquitecto y exconcejal de Urbanismo durante el Gobierno de Xulio Ferreiro; Xiao Varela, se muestra mucho más crítico: “Os estándares de zonas verdes son máis elevados que fai unhas décadas pero, ao mesmo tempo, o diseño é antiguo”. El problema, según él, es que los barrios que se están construyendo, como Visma, se planificaron décadas atrás. Aunque admite la presencia de pulmones verdes, “son un residuo das zonas edificadas”.

Es decir, que primero son los edificios y después, alrededor, se construyen los parques y otras infraestructuras. “Esa non é a maneira de diseñar un barrio”, critica Varela que, como la mayor parte de su gremio, pone como ejemplo ideal el Barrio de las Flores porque, aunque su calidad constructiva sea baja o media, en el mejor de los casos, la relación que diseñó José Antonio Corrales entre los espacios públicos y las construcciones es muy natural. “O resto son desenvolvementos pensados para sacar o maior proveito posible”, matiza.

Varela admite que otros barrios, como Xuxán, presentan mejores estándares urbanísticos. “É un barrio menos denso, cun nivel de urbanización de mellor calidade”. En cuanto a Monte Mero, se reserva su opinión para cuando se haga público el proyecto técnico, que a día de hoy todavía se está redactando. “Por desgraza, esta cidade, a nivel de desenvolvemento, non superou a calidade urbanística de fai 70 anos. A verdade é que da magoa”.

Plano del futuro barrio de Monte Mero donde destaca un parque de 90.000 metros cuadrados EC

Los promotores

La réplica la da Juan José Yáñez, director gerente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios (Aproinco), que recuerda que, hoy en día, el Barrio de las Flores no cumpliría los estándares urbanísticos. “Tienen que evitarse las grandes colmenas, como en la Sagrada, pero si los desarrollos parecen anticuados es porque, desgraciadamente, los procesos de transformación son lentísimos”, apunta.

A día de hoy está regulado el espacio dedicado a las zonas verdes y a otras infraestructuras. Pero un desarrollo más innovador puede hacer más cara la vivienda y Yáñez no lo considera adecuado en una situación de necesidad y urgencia: “A mi me han llegado a decir que no me preocupe tanto por el dinero”. Pero eso siempre lo dice quien tira con pólvora del rey.