Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A lenda de Santo Amaro revive para reivindicar as tradicións da Coruña

Óscar Ulla
Óscar Ulla
18/01/2026 16:46
Xurxo Souto liderou a foliada e a representación teatral da lenda na praia de Santo Amaro
Xurxo Souto liderou a foliada e a representación teatral da lenda na praia de Santo Amaro
Patricia G. Fraga
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Namentres algúns aproveitaban os poucos raios de sol do inverno coruñés, na praia de Santo Amaro resonaban os cornos que chamaban polos fieis ao santo que da nome ao areal, que reivindicaron este domingo a súa figura e as tradicións puramente coruñesas. Capitaneados por Xurxo Souto, varias ducias de personas fixeron unha interpretación da lenda de Amaro navegante, foliada incluida, no seo dunha praia que "é infancia, na que todos temos vivencias".

"Estamos reivindicando a lenda de Santo Amaro, nós coñecemos esta praia desde pequeniños, unha praia fundamental da cidade, pero moi poucos coñecen a súa historia", comenta Souto, que deixa claro que o santo que da nome á praia e ao cemiterio nada ten que ver con San Mauro. "Son dúas personas diferentes, Mauro foi un santo italiano, discípulo de San Bieito; pero San Amaro foi un santo que non existe, que non aparece no santoral romano, pero a súa devoción foi tan grande que foi identificado con Mauro", explica Souto con acenos de abraio. "Santo Amaro foi un navegante que atopou a Illa do Paraíso", afirma.

Foliada en San Amaro dirigida por Xurxo Souto para reivindicar la figura y la historia de Amaro navegante y de la historia de una ciudad que mira al mar.

O acto, sen grandes despliegues técnicos, tal e como bromeaba Souto ao comezar, foi tamén "unha forma de reivindicar esa gran historia da que somos partícipes mesmo sen darnos conta". "E tamén é unha forma de reivindicación dunha forma de beleza que nos roubaron, porque San Amaro tiña un castelo, que é o actual Club do Mar; tiña unha capela, que estaría aí arriba (di mentres sinala cara a avenida de Navarra); e tiña unha fonte, a fonte do Picho, que foi cegada e que permitiu, a desaparición desa fonte, que agora se poida construir bloques de vivendas nun lugar que debería ser de todos, mais nunca un lugar para a especulación", asevera Souto.

Unha obra de teatro coral

Con pequenos Amaros atendendo desde os colos dos seus pais, comezou así unha breve introdución á lenda de Amaro navegante, que proseguiu cunha representación coral da mesma, da que foron partícipes as ducias de personas presentes no areal.

Xurxo Souto | “A min púxome un cubata Rosalía Mera”

Más información

Esa breve obra de teatro cuasi improvisada rematou cunha foliada ao ritmo da gaita, da pandeireta e dos cornos, cun coro de voces que recibiron o domingo coruñés cantándolle ao santo navegante.

Vencellados ao mar

Este acto dominical foi tamén unha forma de mirar a ese mar ao que non prestamos a atención suficiente e do que pouco nos ensinaron na escola. "A Coruña é unha cidade barco, unha pedra chantada no medio do Atlántico, dicía Luísa Villalta: 'Cidade tatuada na pétrea pel do mar'", lembra Souto.

"Estamos educados como terrícolas, ninguén nos fala do mar", di quen lembra ter aprendido do mar "no noso barrio", grazas a figuras como Milucho Mariñas. "Vivimos na Coruña, dicimos que somos da cidade, pero poucos saben onde queda a Rabaleira, desde aquí, desde o Club do Mar, temos o Gancho, o Grelle, o Redondo, a Longuiña, a furna do Altar, o Boi, a Vaca, o Becerro, o Becerriño... todo iso está na nosa cidade, pero ninguén te fala disto e é moi triste", comenta Souto. "Por iso é outra reivindicación da outra Coruña do mar da que nada sabemos e na que está o noso futuro", conclúe.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El Mercosur y la UE firman el acuerdo de libre comercio tras 26 años de negociaciones

Mercosur y la Unión Europea ponen la mirada en Asia tras su acuerdo de libre comercio
EFE
Ensayo vacuna virus sincitial en el Chuac

A Coruña lidera la participación en el estudio de la vacuna contra el virus sincitial
EP
Escultura Diego González Rivas

Un regalo de cartón que cobra vida: el sorprente obsequio a Diego González Rivas
Belen Cebey
El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a todos sus barones durante el acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza'

Los barones del PP firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica
EFE