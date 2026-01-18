Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña lidera la participación en el estudio de la vacuna contra el virus sincitial

Este domingo se celebra la segunda de las jornadas extraordinarias convocadas para aumentar la participación

Ep
18/01/2026 13:35
Ensayo vacuna virus sincitial en el Chuac
Ensayo vacuna virus sincitial en el Chuac
Quintana
Un total de 5.423 personas acudieron este sábado a participar en el estudio sobre la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS), Sincigal, en la primera de las dos jornadas de la campaña extraordinaria puesta en marcha por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para alcanzar el tamaño muestral necesario.

El área sanitaria de A Coruña y Cee registró la mayor tasa de participación de toda Galicia, concentrando cerca de una quinta parte del total de personas voluntarias de la jornada, con 1.181 participantes. De ellas, 1.089 acudieron al Hospital de A Coruña y 92 al Hospital de Cee.

Vacuna ensayo clínico en el Chuac de vacuna de virus sincitial

Respuesta masiva al ensayo de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio en el Chuac

“La respuesta ha sido abrumadora, se superaron todas las expectativas”, valoró el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un audio remitido a los medios. “Es un orgullo comprobar una vez más cómo las gallegas y gallegos responden a los llamamientos de la salud pública”, añadió.

Además de A Coruña y Cee, la participación se repartió entre otros hospitales gallegos: 599 personas acudieron al de Ferrol; 144 al de A Mariña; 453 al de Lugo; 80 al de Monforte de Lemos; 63 al de O Barco de Valdeorras; 446 al de Ourense; 71 al de Verín; 717 al de Vigo; 417 al de Pontevedra; 189 al de O Salnés; 286 al de Barbanza y 777 al de Santiago.

El conselleiro agradeció el “compromiso y la solidaridad” de la ciudadanía, así como la labor desarrollada por los profesionales sanitarios implicados en esta campaña. La segunda jornada maratoniana de vacunación se celebrará este domingo en los mismos hospitales gallegos.

La Consellería de Sanidade recuerda que aquellas personas que no puedan acudir durante el fin de semana aún podrán participar en el ensayo sin cita previa, acudiendo de lunes a viernes a los hospitales y centros de salud adheridos, en horarios que pueden consultarse en la web oficial de Sincigal.

Una persona lee el mensaje del Sergas que invita a participar este fin de semana en el ensayo clínico Sincigal

El SMS del Sergas que muchos coruñeses pensaron que era un error

El Sergas realizó un llamamiento a participar en este estudio a las personas mayores de 18 años. En una primera fase estaba dirigido únicamente a mayores de 60, pero se amplió posteriormente a la población adulta, con prioridad para los grupos de riesgo, incluidos los profesionales sanitarios por su mayor exposición al VRS.

¿En qué consiste el estudio Sincigal?

El objetivo principal del estudio es comprobar si la vacuna Abrysvo, ya autorizada y comercializada —aunque todavía no incluida en el calendario de vacunación rutinario de adultos—, logra reducir de forma significativa el riesgo de ingreso hospitalario asociado al virus respiratorio sincitial.

El jefe de Neumología del Chuac, Pedro Marcos Rodríguez

Neumología del Chuac detecta un alza del virus respiratorio sincitial que supone el 10% de sus ingresos

Aunque el VRS se asocia habitualmente a la bronquiolitis en lactantes, también provoca cada año cientos de hospitalizaciones en adultos, especialmente en personas mayores o con enfermedades crónicas, pudiendo derivar en neumonías graves o descompensaciones de patologías como la insuficiencia cardíaca o la EPOC.

La participación es voluntaria y el ensayo es aleatorizado: cada persona tiene un 50 % de probabilidades de recibir la vacuna y un 50 % de formar parte del grupo control. No se requieren visitas de seguimiento presenciales, ya que el control se realizará de forma telemática a través de la historia clínica electrónica y los sistemas de vigilancia epidemiológica hasta mayo de 2028.

