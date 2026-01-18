Varias personas observan la exposición Pedro Puig

Hace 25 años El Ideal Gallego invitaba en su información local a visitar una nueva exposición del Kiosco Alfonso sobre la figura de Pablo Iglesias, fundador del PSOE. A la inauguración del acto acudieron el entonces alcalde Francisco Vázquez y el socialista Alfonso Guerra.

Hace 50 años, era noticia la grave situación del sector del taxi en la ciudad, que tras una reunión de su directiva anunciaba en una nota las dificultades económicas que atravesaba, en parte, por las tarifas establecidas para sus carreras en el municipio.

Hace 75 años, el Ayuntamiento convocaba dos premios literarios, el Emilia Pardo Bazán y el Wenceslao Fernández Flórez, para que los escritores de la ciudad se animasen a participar y ganar hasta cinco mil pesetas.

Portada 18 de enero de 2001

Hace 25 años | Dos muestras recuperan la figura de Pablo Iglesias y su época

Para conocer de cerca al creador del PSOE, así como la época en que le tocó vivir, los coruñeses tendrán la oportunidad, durante un mes, de visitar en el Kiosko Alfonso las exposiciones “Pablo Iglesias: 1850-1925” y “Pablo Iglesias, los socialistas y el movimiento obrero en Galicia”, que conmemoran el 150 aniversario de su nacimiento. La primera se centra en la vida de Pablo Iglesias, y se distribuye en cinco apartados: desde su nacimiento e infancia en Ferrol y en un hospicio madrileño hasta su influencia en las generaciones posteriores a su muerte. Las otras secciones recogen los años en que presidió la Asociación del Arte de Imprimir y en los que fundó el PSOE (1879) y la UGT (1886); la etapa de la I Guerra Mundial, con la huelga de 1917, y los últimos años del líder socialista, fallecido en 1925. La segunda exposición, encargada por el Ayuntamiento de A Coruña al hispanista francés Gérard Brey, recoge interesantes documentos sobre los comienzos del socialismo en Galicia, entre los años 1890 y 1910. Dedica sus diversos apartados a la implantación gallega del PSOE y la UGT, a la prensa socialista de la época, y a la historia de la Unión Galaico-Portuguesa. Ambas muestras permanecerán abiertas hasta el próximo 18 de febrero. Ayer, en la inauguración, estuvo presente el alcalde, Francisco Vázquez, acompañado de Alfonso Guerra.

Portada 18 de enero de 1976

Hace 50 años | Los autotaxis exponen su grave situación

Según la nota oficial de la Agrupación de Autotaxis y Gran Turismo de La Coruña, el día 16 se reunió la junta provincial para deliberar sobre diversos asuntos de su competencia, entre los cuales, y por unanimidad de los reunidos, se acordó manifestar públicamente su más profundo disgusto y malestar por la situación caótica de las tarifas que a nivel municipal tienen establecidas. Dichas tarifas –las actuales–, que fueron aprobadas a mediados del año 73, son lógicamente ruinosas en el 76, si se tiene en consideración que la vida, los vehículos, sus elementos, reparaciones, salarios, etc. y el propio carburante, han experimentado en dicho periodo un incremento que en muchos casos supera el cincuenta por ciento. Estiman muy lógico este disgusto y malestar, aún cuando de ello no tenga culpa alguna el público usuario al que vienen sirviendo.

Portada 18 de enero de 1951

Hace 76 años | Convocatoria para los premios Pardo Bazán

El Ayuntamiento de La Coruña ha hecho públicas las bases para la adjudicación de los premios “Emilia Pardo Bazán” y “Wenceslao Fernández Flórez”, dotados con cinco mil pesetas cada uno. El primero para premiar al autor de un libro (novela, monografía, narración de viajes, etc.) publicado en el transcurso del año, en que mejor se refleje la visión de La Coruña o de algún interesante aspecto de esta ciudad. El segundo es para premiar al autor de artículos o crónicas periodísticas, publicados en cualquier periódico o revista de España o Hispanoamérica, que exalten igualmente a La Coruña. Podrán optar a estos premios los escritores nacionales o extranjeros que en cualquier idioma hayan publicado sus trabajos en el transcurso de 1951. El plazo de admisión terminará el 31 de enero de 1952. Los trabajos habrán de ser remitidos al alcalde de La Coruña.