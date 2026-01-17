Zara recupera el café en la esquina donde estaba hace 30 años el Cantón Bar

Cantón Bar Archivo El Ideal Gallego

Lo que ahora es concebida como una idea innovadora y especial, lo cierto es que recupera un clásico que A Coruña perdió en los años noventa. El concepto, claro, ya que el envoltorio dista mucho de lo que ocupaba el lugar en cuestión hace tres décadas. La esquina de Zara de la calle Compostela dejará la ropa para oler a café. Zacaffé, un espacio importado de otras tiendas de la marca, ocupará el bajo del establecimiento, con entrada por la plaza de Mina.

Allí, curiosamente, se encontraba hasta el 16 de noviembre de 1996 el Cantón Bar, que dio servicio a los coruñeses durante casi sesenta años. Sus propietarios alcanzaron un acuerdo con la prestigiosa marca Loewe para que la cadena se instalase en el local, donde permaneció hasta 2012. En realidad, este bar, anunciado en aquel momento como “el balcón de la ciudad”, fue abierto el 13 de agosto de 1939, y estaba fuera de los Cantones, aunque su nombre indicase lo contrario. Cuando cerró sus puertas dejó un vacío en la zona, que había estado reinada por las cafeterías.

Loewe, en el bajo del edificio donde se ubica Zara a día de hoy Archivo El Ideal Gallego

La despedida del Cantón Bar, por lo tanto, borró del imaginario colectivo la presencia de hostelería, hasta que bien entrados los 2000, el café regresó a los Cantones con el Marita Ron, en 2013, hoy ocupado por Manolo Bakes.

Antes del cierre del Cantón Bar, había donde elegir: tras el Obelisco, en el bajo del Hotel Palas, el Café Oriental. Abierto en 1885 por unos italianos, cerró en 1966. Ya en el Cantón Grande, el Café Bar Alcázar, encima del cual se situó en estos años 60 la peluquería Victoriano. El local hostelero, con terraza incluida, fue fundado en los años treinta, como el Cantón Bar, y desapareció en 1979.

La historia del edificio en el que hoy se encuentra Zara también pasa por la cultura: acogió el considerado como el primer museo coruñés. El Museo Romero Ortiz fue, desde 1884 y hasta 1919, uno de los puntos obligados de visita en A Coruña, lleno de multitud de tesoros que maravillaban a quienes recorrían sus salones.

Así es Zacaffé

Zacaffé abrirá sus puertas en la ‘flagship store’ (tienda insignia) de la marca el 31 de enero. Un día después de que la de Juan Flórez, que representa los orígenes de la marca, diga adiós. Será la segunda cafetería de Zara en el territorio nacional. La experiencia previa se encuentra en el Zara Man de la calle Hermosilla, en Madrid, inaugurada a finales de 2024. Antes, el Zacaffé empezó a probarse en Dubái, París y Lisboa. Y aterrizó el año pasado en Japón (Tokio) y Corea (Seúl). A Coruña, de esta forma, se sitúa una vez más en el mapa internacional con la apertura de este espacio.

Zacaffé en la calle Hermosilla, Madrid Zara

Tal y como explicó Inditex cuando abrió la cafetería en el establecimiento del barrio de Salamanca, cada local de Zacaffé será diferente y reflejará la identidad de la cultura de la ciudad en la que se ubica. En el caso de la tienda de Hermosilla, por ejemplo, la firma se inspiró en el edificio de la Casa árabe, situado junto al Parque del Retiro, que evoca un estilo arquitectónico neomudéjar. En A Coruña, por lo tanto, podría hacer referencia a las galerías de La Marina o a algún edificio modernista de la ciudad.

Y esto no solo hace referencia a la estética del local, también a la vajilla en la que los coruñeses disfrutarán del pedido en Zacaffé. Ya en la pop-up navideña se podían adquirir platos y tazas con el nombre de A Coruña grabado. Eso sí, no será la primera vez que una tienda de Zara cuente con un espacio para disfrutar de un café. En el Apartamento, la planta superior de la calle Compostela, ya hay una cafetería. Y en Juan Flórez, desde que se remodeló la tienda para conmemorar los cincuenta años de la marca, también se instaló una.

El acceso a Zacaffé será independiente. Así, se podrá acudir al espacio únicamente a tomar un café o, quien lo desee, complementar la visita conociendo las colecciones de la firma. Siguiendo la línea del resto de las cafeterías de Zara, el horario será el mismo de la tienda y habrá cafés –de la mano de los tostadores coruñeses Waco Coffee–, tés y bollería.