Respuesta masiva al ensayo de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio en el CHUAC

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha registrado esta mañana una respuesta masiva de la ciudadanía al ensayo clínico de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR).

El elevado número de personas interesadas en formar parte del ensayo ha superado las previsiones iniciales del equipo investigador, evidenciando un alto grado de concienciación social sobre la importancia de la prevención frente a este virus, especialmente relevante por su impacto en población vulnerable, como personas mayores y pacientes con patologías previas.

El estudio tiene como objetivo evaluar la seguridad, eficacia y respuesta inmunológica de la vacuna frente al virus sincitial respiratorio, uno de los principales causantes de infecciones respiratorias graves.

El virus sincitial respiratorio es una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas y hospitalizaciones, por lo que el desarrollo de una vacuna eficaz supondría un avance significativo en la prevención de la enfermedad y en la reducción de la presión asistencial sobre el sistema sanitario.

El ensayo se está llevando a cabo siguiendo estrictos protocolos de seguridad y bajo la supervisión de profesionales sanitarios especializados en investigación clínica. Los participantes reciben información detallada sobre el proceso, las fases del estudio y el seguimiento médico previsto, garantizando en todo momento el cumplimiento de los estándares éticos y científicos.

Además de la vacunación en el Chuac este fin de semana, hasta el 31 de enero también se podrá realizar en los centros de salud seleccionados. En A Coruña son más de medio centenar, entre los que se encuentran el de Adormideras, la Casa del Mar o el de O Castrillón. También hay otros en el área metropolitana, como Arteixo, Betanzos o Cambre. El listado completo puede consultarse en la página web www.sincigal.com.