Los técnicos intentan aliviar el agua de lluvia acumulada en la raíz del metrosidero del Cantón

En primer plano, uno de los huecos practicados en la tierra Carlota Blanco

Los viandantes que caminan cada día por el Cantón Grande –la sala de estar de los coruñeses, como le llama Paco Vázquez– se han sorprendido estos días al ver que el lugar en donde está plantado el metrosidero tiene la tierra removida. En la zona hay varios agujeros que, según fuentes municipales, son un trabajo de los técnicos destinado a ayudar al árbol debido a todas las lluvias que han caído estos días.

“Son unos huecos que se abrieron para airear el cepellón”, explican desde el Ayuntamiento. La razón es que, tal y como los coruñeses han constatado por sí mismos, porque ha llovido mucho durante los últimos meses y esto, al igual que a los humanos, tampoco le sienta demasiado bien a los árboles. Aunque pudiera parecer que la lluvia es necesaria para las plantas, si es demasiada tampoco es bueno.

Por este motivo, “para evitar que la raíz se encharque”, se han abierto esos agujeros por los que intentar drenar un poco el exceso de agua recibida.

Hojas amarillas

El estado del metrosidero preocupa a los expertos, puesto que ha empezado a dar señales de que no está llevando demasiado bien su traslado unos metros más allá del que era su emplazamiento original. Las hojas de las ramas más bajas del árbol tienen un color diferente a las de la copa, un tono amarillento que ha empezado a hacer sonar las alarmas sobre cuál es su estado de salud.

Desde el Ayuntamiento explican que los técnicos con los que trabajan habían advertido ya antes del traslado de que, en un primer momento, las hojas empezarían a amarillear, algo que forma parte del proceso y que entra dentro de lo esperado. “Hay que esperar a que arraigue y, lógicamente, a que llegue la primavera porque los árboles no pasan por su momento más vistoso en invierno”, añaden.

Otros expertos consultados creen las raíces podrían estar dañadas, probablemente a raíz del traslado. Es decir, no habrían arraigado y se habrían muerto, con lo que no darían sustento a las ramas. El tono amarillo y apagado de las hojas, algo generalizado en varias zonas de la copa, indica que el árbol está sufriendo.

Fuentes municipales insisten en que, en esta ubicación, el árbol podría estar incluso mejor, puesto que dispone de un espacio del que carecía. “Antes tenía 60 centímetros de tierra y ahora tiene 180”, por lo que confían en que crezca a un ritmo mayor de lo que lo hacía hasta ahora.

En este sentido, los técnicos aseguran que era anómalo que en 25 años de vida el metrosidero hubiera crecido tan poco y achacan la causa a la cercanía de muro de hormigón del parking y a la escasez de tierra.

De todas formas, habrá que esperar algunos días para emitir un diagnóstico definitivo sobre cuál es el estado del metrosidero. Una vez que pasen los temporales, será más fácil ver cómo se encuentra.