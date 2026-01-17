Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Las obras de la pasarela peatonal entre estaciones de Alfonso Molina permitirán seguir cruzando

Redacción
17/01/2026 12:22
Pasarela peatonal provisional de Alfonso Molina
Pasarela peatonal provisional de Alfonso Molina
Quintana
El Ayuntamiento de A Coruña afronta estos días los trabajos previos a la renovación de la pasarela entre estaciones, que cruza la avenida de Alfonso Molina, una infraestructura que será objeto de una intervención destinada a reforzar su seguridad, durabilidad y accesibilidad de cara al futuro.

Las actuaciones en la pasarela, aprobadas por la Junta de Gobierno Local y adjudicadas a la empresa Seranco, incluyen revisiones estructurales y trabajos de soldadura que se realizarán en taller. Estas labores obligan, tal y como había anunciado el Ayuntamiento meses atrás, a la instalación de una pasarela provisional que permitirá mantener el tránsito peatonal sobre Alfonso Molina mientras se completan las tareas de saneamiento y pulido de la estructura original.

La colocación de esta pasarela provisional, prevista para las próximas semanas, estará precedida por una fase preliminar que ya se encuentra en marcha. Esta fase incluye la ejecución de las cimentaciones, ya visibles en la margen de Alfonso Molina colindante con la calle Marqués de Figueroa, así como el aprovisionamiento de materiales y chapas necesarias para el montaje de la estructura provisional. Estos elementos se están agrupando en la margen opuesta de la avenida, en las inmediaciones del cruce con la calle Caballeros.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, informó de que la instalación de la pasarela provisional se llevará a cabo una vez superadas las correspondientes pruebas de carga, tal y como establecen los protocolos habituales en este tipo de actuaciones.

“La pasarela entre estaciones es un itinerario peatonal fundamental para la conexión de los barrios de Cuatro Caminos y Os Mallos, con un tránsito diario muy elevado. Por eso es esencial que este recorrido no se interrumpa”, señaló Díaz. En este sentido, destacó que la pasarela provisional garantizará la continuidad del paso mientras se interviene en la estructura original, que necesita mejoras derivadas tanto de su uso intensivo como de su exposición a las inclemencias meteorológicas.

La edil recordó además que el Gobierno local viene desarrollando un trabajo continuado de conservación y mantenimiento de pasarelas urbanas desde el pasado mandato, con actuaciones en las que cruzan la avenida de A Pasaxe, la ronda de Nelle a la altura de A Falperra y la pasarela de acceso al parque de Santa Margarita sobre la avenida de Arteixo. “Es un trabajo constante, menos visible que otras obras, pero fundamental para la movilidad de la ciudadanía, ya que permite conectar barrios de forma segura y accesible”, concluyó.

