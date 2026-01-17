Inés Rey presentará en Fitur junto a Xosé A. Touriñán y Lucía Veiga la nueva estrategia turística de A Coruña

Stand de Galicia en Fitur EFE

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 la nueva estrategia turística de la ciudad para este año. La regidora estará acompañada por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y realizará dos exposiciones públicas: una el martes en la Casa del Lector, en el centro cultural Matadero, y otra en el stand de Galicia en IFEMA, ya dentro del marco oficial de Fitur.

Durante sus intervenciones, la alcaldesa hará balance de los principales hitos turísticos y culturales del último año, que califica de muy positivos, especialmente en lo relativo al turismo musical, con la mejor marca histórica en número de eventos celebrados en el Coliseum.

En el acto del Matadero, que contará con Lucía Veiga y Xosé A. Touriñán como maestros de ceremonias, Rey dará a conocer los ejes de la nueva estrategia turística de la ciudad, que estará centrada en 2026 en el sector audiovisual y en el eclipse solar del próximo 12 de agosto, un fenómeno que podrá observarse en A Coruña en condiciones privilegiadas, convirtiéndola en la ciudad europea donde mejor se visualizará.

El Ayuntamiento ya trabaja en la preparación de esa jornada mediante una comisión de seguimiento específica, en la que participan distintas áreas municipales para coordinar las actividades previstas.

El evento del martes incluirá además una actuación especial del artista coruñés Carlos Ares, uno de los músicos más destacados del panorama nacional, así como una muestra gastronómica con una selección de cocineros del grupo Coruña Cociña.

Ese mismo día se presentará también ‘Coruña Vadis’, el nuevo cortometraje turístico del Ayuntamiento, dirigido por Javier Veiga, que toma el relevo de ‘Ao Oeste do Noroeste’. La pieza vuelve a estar protagonizada por Veiga y Xosé A. Touriñán y mostrará las principales fortalezas turísticas de la ciudad. El cortometraje se estrenará en redes sociales y en YouTube el martes por la tarde.

Esta nueva producción da continuidad al proyecto iniciado el año anterior, que logró una gran repercusión nacional e internacional, superando las 250.000 reproducciones completas en pocas horas y convirtiéndose en el vídeo más visto del canal de YouTube del Ayuntamiento de A Coruña.

Ya el miércoles, Inés Rey detallará en el stand de Galicia en IFEMA la programación cultural y turística de 2026. Su intervención, prevista para las 12.30 horas, será retransmitida en directo. “Tenemos una de las programaciones más ambiciosas y diferenciales del país, potenciando nuestras fortalezas turísticas y aprovechando el hito del eclipse para ofrecer experiencias únicas tanto a la ciudadanía como a las personas visitantes”, señaló la alcaldesa.