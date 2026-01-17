Fallece José María Fuciños, abad de la Colegiata de la Ciudad Vieja

José María Fuciños, abad de la Colegiata Pedro Puig

El sacerdote José María Fuciños falleció en la tarde de este sábado a los 87 años de edad. Fuciños llevaba catorce años siendo abad de la Colegiata de Santa María del Campo, en la Ciudad Vieja. Ingresado en el Hospital Quirón, el pasado domingo ofició misa para los vecinos, como era habitual. Ya el lunes, la iglesia amaneció con un cartel en el que se informaba de que permanecería cerrada debido a enfermedad del abad, con el triste desenlace conocido este sábado. Antes de ser nombrado, ejerció durante varias décadas como canónigo de la Colegiata.

Fuciños era una figura muy conocida y querida en el panorama coruñés, especialmente por su papel como canónigo y secretario de la Colegiata durante más de tres décadas. Pero su trayectoria en el mundo eclesiástico es mucho más larga, desde que fue nombrado sacerdote, después de formarse en Santiago de Compostela y Roma. Ostentó también el cargo de delegado diocesano de Liturgia del Arzobispado e impartió clases de Ciencias Religiosas durante 32 años en el IES Salvador de Madariaga, cuando aún se conocía como Masculino.

Desde 2012 fue el principal responsable de la Colegiata, sucediendo al padre Rafael Taboada, quien había sido abad desde 1980, y a quien sustituyó de forma provisional el bergantiñán Ismael Velo, archivero del templo.

José María Fuciños era hijo de José Fuciños Gayoso, quien había sido alcalde de A Coruña en 1936 y 1937, con lo que se convirtió en el primer regidor del franquismo, tras el fusilamiento de Alfredo Suárez Ferrín.