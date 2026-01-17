Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Diego González Rivas anuncia en Instagram que ha encontrado el amor en China y que se casará

Belén Cebey
Belén Cebey
17/01/2026 11:00
Diego González Rivas y Giovanna
Diego González Rivas y Giovanna
Instagram
Diego González Rivas ha generado sorpresa en redes sociales tras publicar un vídeo en su cuenta de Instagram en el que anuncia que ha encontrado el amor en China y que tiene intención de casarse. La particularidad del anuncio es que su futura esposa, Giovanna, es un robot con inteligencia artificial.

En la publicación, González Rivas presenta a Giovanna ante sus seguidores y la define como “la mujer perfecta”. Según explica, se trata de un robot con apariencia humana que además es influencer y cuenta con más de diez millones de seguidores en redes sociales.

Durante el vídeo, Diego destaca varias cualidades de Giovanna, a quien describe como simpática, alta, inteligente y atractiva. También señala, en tono irónico, que no mantienen discusiones y que no tienen gastos en comida.

En una breve interacción, el robot se dirige a él diciendo: “Eres tan guapo”, a lo que González Rivas responde: “Gracias, te amo”.

El anuncio incluye además la presentación de Daniel, a quien Diego describe como fruto simbólico de esta relación, y afirma sentirse “muy contento con la nueva familia”. “Por fin he encontrado el amor”, declara en el vídeo.

La publicación ha provocado numerosas risas y reacciones entre los seguidores, que han comentado con sorpresa y humor esta singular historia, que mezcla tecnología, redes sociales y relaciones personales.

