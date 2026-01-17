Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Cuando Megadeth congregó en el Coliseum a metaleros de varios rincones del país

La banda de Dave Mustaine actuó una vez en 2011 y ahora volverá para despedirse tras más de 40 años de carrera

Óscar Ulla
Óscar Ulla
17/01/2026 21:50
Dave Mustaine, líder de Megadeth
Considerada una de las bandas pioneras del thrash metal, fueron catalogados también como una de las ‘Big 4’, y no era una referencia a empresas de referencia, sino a lo que se consideró las cuatro bandas de metal más relevantes del panorama: Metallica, Anthrax, Slayer y Megadeth.

Megadeth, la banda liderada por Dave Mustaine (guitarrista en su día de otra de esas cuatro bandas, Metallica, hasta su expulsión en el 83), dice adiós ahora a los escenarios tras más de 40 años de actividad. Y en el recorrido de despedida habrá una parada en A Coruña: el 27 de mayo en el Coliseum.

Megadeth en concierto

A Coruña acogerá la despedida definitiva de Megadeth en 2026

Será la segunda vez que la banda de Mustaine se suba al escenario del multiusos herculino, al que acudieron en marzo de 2011 por primera vez.

Dos años después de la publicación de ‘Endgame’ y a las puertas de estrenar ‘Th1rt3en’, Megadeth se presentaba ante más de 4.000 incondicionales en un concierto compartido con otra de las ‘Big 4’: Slayer.

Aunque la cifra pueda parecer baja en comparación con las que se viven últimamente en el recinto de Alfonso Molina, lo cierto es que la cita con Megadeth convocó a metaleros de varios rincones de Galicia y de regiones vecinas. Tanto es así que hasta el Coliseum llegaron buses de Pontevedra y Asturias y hubo que alterar la hora del concierto para que cada mochuelo regresara a su olivo a una hora prudente. Las dos bandas estadounidenses (Slayer no debutaba, ya que había recalado en el Coliseum a finales de los 90) estuvieron acompañadas para la ocasión por otro grupo referente del metal, en este caso patrio, como Ángelus Apátrida.

Despedida

A pesar de que los de Mustaine solo habían visitado en una ocasión la ciudad, volverán ahora para despedirse de sus fans tras más de cuarenta años de compañía musical.

Amaral, en su última visita a la ciudad

Todos los conciertos que llenarán la agenda del Coliseum de A Coruña en 2026

Para la cita de mayo se podrán empezar a comprar las entradas la próxima semana. El martes 20 habrá una preventa para aquellos que tengan una entrada para el Resurrection Fest, ya que el concierto será parte de la previa del festival. La venta general se activará el día 22. Además, próximamente se anunciarán las bandas que los acompañarán.

Y cuando lleguen a A Coruña, además, lo harán con un nuevo y último disco bajo el brazo. Y es que la banda publicará esta próxima semana su próximo disco, bajo el nombre del propio grupo, 'Megadeth'.

