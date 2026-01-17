A Coruña, escenario educativo de una nueva edición de 'Coruña Aventura'

Doble hélice del ADN hecha con libros en la Domus Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña activa esta semana una nueva edición del programa ‘Coruña de Aventura’, una iniciativa municipal de referencia que se desarrolla de forma continuada desde comienzos de los años noventa y que ofrece al alumnado la oportunidad de conocer la ciudad fuera del entorno escolar.

El programa se desarrollará hasta mediados del mes de junio y está dirigido a estudiantes de todas las etapas educativas, desde educación infantil hasta secundaria. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Federación Provincial de ANPAs de A Coruña y permite al alumnado acercarse al patrimonio histórico, cultural e institucional de la ciudad, reforzando el aprendizaje práctico y el conocimiento de su entorno más cercano.

En esta edición participarán un total de 15.963 alumnos y alumnas, procedentes de 82 centros educativos, de los cuales 70 pertenecen a la ciudad de A Coruña y 12 a otros municipios, lo que consolida el carácter metropolitano e integrador del programa.

El concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, destacó que ‘Coruña de Aventura’ “es un claro ejemplo de educación vinculada al territorio, que permite al alumnado descubrir su ciudad y reconocerse en ella”. Además, subrayó que “llevar más de treinta años desarrollando este programa con éxito es una muestra del compromiso del Ayuntamiento con una educación pública de calidad”.

A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento facilita el acceso del alumnado a espacios y entidades singulares como museos, centros institucionales, instalaciones culturales y empresas locales. La oferta de actividades está adaptada a cada nivel educativo y las condiciones de las visitas se coordinan con las entidades colaboradoras, que establecen los grupos, contenidos y requisitos específicos de cada actividad.

Para garantizar la participación de todos los centros públicos de la ciudad, el Ayuntamiento ofrece servicio de transporte escolar gratuito a las Escuelas Infantiles Municipales (EIM), a los CEIP y a los IES de A Coruña.

Cada centro educativo puede solicitar una única visita o itinerario por grupo-clase. La asignación se gestiona a través de la aplicación municipal habilitada para el programa, que también permite realizar el seguimiento de las actividades y su evaluación posterior.

La puesta en marcha de esta nueva edición de ‘Coruña de Aventura’ se enmarca en las políticas educativas impulsadas por el Gobierno local para reforzar la igualdad de oportunidades, fomentar el acceso a la cultura y conectar al alumnado con la realidad de la ciudad. En línea con las directrices del Gobierno de Inés Rey, el programa complementa el currículo académico, favorece el aprendizaje activo y fortalece el sentimiento de pertenencia y el conocimiento del patrimonio colectivo.