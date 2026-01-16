Clarisse, la IA, haciendo la presentación Cedida

Nordés Club Empresarial acogió ayer, jueves 15 de enero, a las 18.00h horas, la presentación de 'Automán, la rebelión de los autónomos', el nuevo libro de José Antonio Ferreira, en un evento que sorprendió y superó todas las expectativas tanto por su formato innovador como por la gran acogida del público.

Más de 100 personas asistieron a una presentación poco convencional, en la que la bienvenida y conducción inicial del acto corrió a cargo de Clarisse, la inteligencia artificial del autor, a la que lleva entrenando como su asistente virtual casi tres años. Esta original propuesta convirtió el evento en una experiencia novedosa que despertó gran interés y curiosidad entre los asistentes.

Ferreira, en un momento de la presentación

Durante el acto, Ferreira mantuvo una conversación abierta con Clarisse y posteriormente intervino para desgranar las ideas centrales de 'Automán, la rebelión de los autónomos', un libro directo y sin concesiones que reflexiona sobre la realidad del trabajo autónomo, la responsabilidad individual y la necesidad de una “rebelión” personal frente a un sistema que, en muchas ocasiones, no acompaña a quienes emprenden en solitario.

En Automán, la rebelión de los autónomos', José Antonio Ferreira cuestiona abiertamente el intervencionismo del Estado y las dificultades estructurales a las que se enfrenta el trabajador por cuenta propia: impuestos que llegan, aunque las facturas no se cobren, trabas administrativas constantes y una lucha que, en la mayoría de los casos, se libra en solitario. Pero lejos de la queja, el autor llama al emprendimiento como motor de progreso y a una rebelión consciente basada en el orgullo de ser autónomo, la generación de riqueza y la determinación de no dejar de luchar por el propio futuro.

Ferreira, además, ofreció una primicia especial: la presentación en directo de la canción “Automán”, de la cual también es autor José Antonio Ferreira; acompañada de su videoclip, concebida como un regalo para los asistentes y como cierre del acto. Tras la presentación, José Antonio estuvo casi dos horas firmando ejemplares.

'Automán, la rebelión de los autónomos' ya está disponible a la venta en Amazon y se convierte en el segundo libro del autor, tras la publicación en abril de 2024 de 'La estirpe de los emprendedores', consolidando así su trayectoria como una de las voces más directas y críticas en el ámbito del emprendimiento y el trabajo autónomo.