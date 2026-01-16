Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Una delegación de los empresarios de A Coruña visita la sede central del Grupo Cándido Hermida

El fundador de la empresa recibirá el Premio Liderazgo Empresarial que otorga la CEC el próximo 26 de enero

Iván Aguiar
16/01/2026 15:00
Una delegación de la CEC visita la sede central del Grupo Cándido Hermida en Narón
CEC
Una delegación de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), encabezada por su presidente, Antonio Fontenla, visitó la sede central del Grupo Cándido Hermida, situada en el polígono industrial Río do Pozo en Narón, empresa especializada en soluciones integrales de diseño, fabricación e interiorismo a medida para los sectores de comercio al por menor, hostelería y naval.

Cándido Hermida Campos

Cándido Hermida, el histórico carpintero de Inditex, premiado por la Confederación de Empresarios de A Coruña

Durante la visita, miembros del Comité Ejecutivo de la CEC y los presidentes de Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER), Cristóbal Dobarro y de IEN por Europa, Manuel Pérez, conocieron de primera mano las instalaciones de esta compañía acompañados por su presidente y fundador, Cándido Hermida Campos, que recibirá el Premio Liderazgo Empresarial que otorga la CEC el próximo 26 de enero.

Los empresarios coruñeses, de esta manera, reconocen la trayectoria de más de 40 años de Cándido Hermida, en los que ha liderado la transformación exitosa de la compañía desde el taller de ebanistería artesanal que él mismo fundó en Narón hasta el grupo empresarial de referencia internacional que es hoy, siempre bajo las coordenadas de la excelencia, la innovación, la generación de empleo y el compromiso con el desarrollo y la modernización del sector de la madera de Galicia.

