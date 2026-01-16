Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Suben a cuatro los ingresados por salmonelosis en A Coruña

El número de contagios se estabiliza, pero un menor más ha tenido que ser hospitalizado tras el brote del IES Elviña

Guillermo Parga
Guillermo Parga
16/01/2026 15:56
El IES Elviña, origen del brote de salmonela
El IES Elviña, origen del brote de salmonela
Quintana
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Consellería de Sanidade ha elevado a cuatro el número de menores ingresados por el brote de salmonelosis del IES Elviña. Según ha podido saber El Ideal Gallego, en las próximas horas o a lo largo del fin de semana alguno de ellos podría recibir el alta.

Respecto al número de contagios, aunque no ha habido comunicación oficial, la situación se ha estabilizado y no existe un repunte significativo.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Los técnicos del IMCE y el concejal Gonzalo Castro, durante la reunión del Fórum Metropolitano

El Ayuntamiento de A Coruña y los barrios apuestan por repetir la fórmula que les dio su mayor éxito
Guillermo Parga
IES Francisco Aguiar de Betanzos

O IES Francisco Aguiar sitúa Betanzos no mapa da innovación educativa
Lucía Tenreiro
Exterior de la oficina del INSS en Betanzos. en la calle Pintor Seijo Rubio

Crecen las denuncias y el malestar en Betanzos por el desmantelamiento de la oficina del INSS
Lucía Tenreiro
Captura del vídeo de Edu Lavandeira

Un tiktoker difunde la receta del pan de Morales, que cerró su horno el 31 de diciembre
Noelia Díaz