Suben a cuatro los ingresados por salmonelosis en A Coruña

El IES Elviña, origen del brote de salmonela Quintana

La Consellería de Sanidade ha elevado a cuatro el número de menores ingresados por el brote de salmonelosis del IES Elviña. Según ha podido saber El Ideal Gallego, en las próximas horas o a lo largo del fin de semana alguno de ellos podría recibir el alta.

Respecto al número de contagios, aunque no ha habido comunicación oficial, la situación se ha estabilizado y no existe un repunte significativo.