Sofía Vázquez García gana la séptima edición del premio Cronista Emilio Quesada

La séptima edición del premio periodístico Cronista Emilio Quesada, cuyo objetivo es resaltar los valores históricos o actuales de la ciudad de A Coruña, de sus instituciones o de sus habitantes, ha recaído en la periodista de La Voz de Galicia, Sofía Vázquez García. El jurado en esta ocasión estuvo compuesto por la directiva de la Asociación de la Prensa y los hijos e hijas de Emilio Quesada (Javier, Santiago, Beatriz, Ana y Paloma) en representación de su padre que nos dejó el pasado mes de octubre.

Tras analizar los trabajos presentados finalmente resultó elegido el artículo titulado ‘50 años de Zara: desde Galicia a la conquista del mundo’ publicado en La Voz de Galicia el pasado 9 de mayo de 2025 y que se puede leer en formato digital en el siguiente enlace:

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2025/05/08/50-anos-zara-galicia-conquista-mundo/00031746704456561868751.htm

En este reportaje en el que la periodista traza la evolución de Zara, desde sus orígenes en Galicia hasta su conquista internacional en prácticamente todos los continentes destacando el impacto económico y el crecimiento sostenido del modelo de negocio que en medio siglo ha logrado pasar de su primer local en A Coruña a consolidarse como un gigante de la moda en todo el mundo. El premio Emilio Quesada tiene como objetivo principal resaltar los valores coruñeses y es por ello que el jurado se decantó por este trabajo ya que Zara ha llevado el nombre de la ciudad herculina como bandera desde sus comienzos.

El galardón lleva este nombre debido a que la dotación de 1.000 euros que conlleva se produce gracias a la donación de Emilio Quesada Zato, a quien despedíamos el pasado mes de octubre pero quien hasta el último mantuvo su compromiso con el premio.

Emilio Quesada Zato era el periodista más veterano de la APC, en donde llevaba más de 55 años como socio. Trabajó como redactor en El Ideal Gallego y en La Hoja del Lunes, en donde realizó “todas las facetas periodísticas”. Fue concejal con Alianza Popular en las primeras elecciones democráticas y tiene en su haber numerosos libros.

En la primera edición, el galardón fue para el programa ‘Segredos, desmontando A Coruña’, producido por MBC Audiovisuales para la TVG, dirigido por Marcos Barrios y presentado por Diana Nogueira, Alicia Burton y Quique Morales. El trabajo fue presentado a concurso por Fernando R. Ojea, productor delegado del programa y socio de la APC, requisito indispensable para optar al galardón. El periodista Xurxo Fernández fue el ganador de la segunda edición por el trabajo titulado ‘El Deportivo es una de Sabina’, publicado en La Voz de Galicia el 21 de julio de 2020, y en 2021 el premio fue para José Luis Jiménez, por su artículo ‘El feminismo de doña Emilia’, publicado en ABC Galicia el 7 de marzo de 2021. En 2022, fue distinguido Juan Ramón Fernández, de dxt campeón, por un trabajo sobre Aspronaga y la actividad deportiva titulado ‘El deporte nos lo ha dado todo y nos ha igualado al resto’. La quinta edición, el galardón recayó en Pablo Portabales, por el reportaje titulado ‘El quiosco de los 5.000 bocatas de calamares al mes’. La pasada edición, el ganador fue Rubén Ventureira con el artículo titulado ‘Las mil vidas del pazo del inglés en As Xubias’.