Santi Rodríguez | “El Paseo Marítimo de Coruña no me canso de recorrerlo”

Este sábado, el teatro Colón recibe al humorista andaluz Santi Rodríguez, que recientemente ha cumplido cuatro décadas de actividad sobre los escenarios. Al recinto herculino llega con su espectáculo ‘¿Nos damos un viaje?’, que desplegará a las 20.00 horas.

¿Qué se va a poder esperar quien vaya al Colón el sábado?

Pues mira, lo que vamos a tener en el Colón es una agencia de viajes low cost, que están las cosas muy mal últimamente para viajar y para todo, porque está todo supercaro. He pensado a ver cómo lo hacemos para dar una vuelta al mundo sin tener que hacer ni la maleta. En esas estamos. La verdad es que a la gente le está encantando esa vuelta al mundo virtual.

Habla también de decepciones al viajar.

Hablo un poco con cierta maldad. Es la excusa para, al fin y al cabo, hacer un monólogo. La excusa es que ya no me llaman de la tele, entonces he decidido montar esto y es un poco con vistas a que cuando sales fuera, te enteras mucho de un sitio y te creas unas expectativas que luego no son. Para evitar eso, primero doy una información sobre varios países, en clave de humor, y luego ya si quieres ir, ya sabes lo que te vas a encontrar (ríe).

¿A qué sitios le gusta viajar?

No tengo predilección. Hay que ir con la mente abierta, aprender, disfrutar y dejarte sorprender, en una palabra, porque muchas veces somos de llegar a los sitios y juzgar desde lo que estamos acostumbrados y acabas diciendo “es que en este sitio son raros, comen cosas extrañas”, comen cosas muy extrañas para ti, en ese sitio están acostumbrados a comer eso. Lo que hay que ir es un poco con la mente abierta, que es lo mejor que se puede hacer, el dinero que te puedes gastar en un viaje no es dinero perdido.

En el caso de Galicia, ¿hay algún sitio al que le guste viajar especialmente?

Coruña (ríe), voy a actuar ahí, hay que quedar bien (ríe). Pero Coruña me gusta especialmente, el Paseo Marítimo de Coruña no me canso de recorrerlo. Luego, me gusta especialmente Santiago, tengo debilidad por caminar por sus calles. Entiendo que la gente que vive allí estará hasta las narices de la lluvia, pero a mí un paseíto por Santiago con ese orballito, bufff, me presta mucho.

Todos estos viajes, ¿le permiten ver diferencias en el público a la hora de afrontar un espectáculo humorístico?

¿Sabes qué pasa? Que hago un humor muy normal, muy básico. Entonces la gente que me va a ver al teatro se identifica mucho, porque lo que cuento es lo que le puede pasar a cualquiera. Tengo la suerte de que el humor que hago, más o menos, le puede hacer gracia a alguien de Badajoz igual que a alguien de Tarragona o Vigo, entonces no encuentro excesivas diferencias.

En noviembre se cumplieron 40 años de su primer show, ¿nota que hayamos cambiado mucho a la hora de afrontar el humor?

Muchísimo. Se nos ha vuelto la piel muy fina, la gente se molesta con cualquier cosa, enseguida ve dónde poner la puntillita... los ofendiditos. Vamos muy mal por ahí, tenemos que entender que cuando entramos al teatro, entramos a un juego donde las reglas son que no hay reglas, déjate llevar y disfruta. Es como cuando vas a ver a un mago intentando ver el truco (ríe), no tiene sentido, ya sabemos que tiene truco, disfruta de que haya aparecido una paloma de un sitio que no sabes de dónde. Con el humor está pasando eso... ¿te quieres preocupar de dejar los prejuicios fuera durante un rato? Si luego sales y no te gusta, pues no vuelvas y ya está. El humor es una esencia del ser humano y cada vez lo tenemos más difícil.

40 años dan para mucho, ¿ha habido algún momento especial que le haya marcado?

Hay muchos. Pero, fundamentalmente, actuar una semana después de morir mi padre, en Jaén, y tener en el teatro el sitio donde él se hubiera sentado vacío, esa función fue muy dura de hacer, pero muy bonita también.

¿Y ya tiene proyectos en mente para el futuro?

Ahora mismo no. Estoy con este y con otro show con el que llevo trece años, porque funciona muy bien. Estoy en un punto de la vida en el que también estoy disfrutando de tiempo para mí. Los fines de semana son los que dedico a trabajar. Hay que aprovechar la vida, que se nos pasa la vida y no nos damos cuenta y cuando nos queremos acordar nos queda poco recorrido.