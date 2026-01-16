Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

¿Por qué se va a montar la mundial (en el buen sentido) en las fiestas de barrio de A Coruña?

El Ayuntamiento está tan orgulloso de cómo salió todo en 2025 que irá un paso más allá

Guillermo Parga
Guillermo Parga
16/01/2026 18:27
Gonzalo Castro, junto a los técnicos del IMCE, en la reunión del pasado jueves
Gonzalo Castro, junto a los técnicos del IMCE, en la reunión del pasado jueves
Patricia G. Fraga
Imagínense a un alemán, un inglés y un carballés brindando en una verbena de Os Mallos. No es un chiste, sino la intención del Ayuntamiento de internacionalizar los barrios y presumir de ellos como un atractivo turístico más. Del mismo modo que el mes de agosto convierte a las de María Pita en uno de los mayores polos de atracción de la ciudad, que los que vienen a ver la Torre de Hércules, Inditex o La Marina sepan lo que son los barrios y su encanto es un objetivo del IMCE. “Reforzar la promoción y la comunicación de las fiestas de barrio, igual que las de María Pita”, indican fuentes de la concejalía de Turismo.

Los técnicos del IMCE y el concejal Gonzalo Castro, durante la reunión del Fórum Metropolitano

El Ayuntamiento de A Coruña y los barrios apuestan por repetir la fórmula que les dio su mayor éxito

Más información

Las asociaciones vecinales están encantadas de cómo fueron sus fiestas en 2025, y ahora es cuestión de trasladar esa felicidad y que un crucerista sepa situar la Sagrada Familia, O Birloque o Eirís en el mapa. Algo así como aquel anuncio de los 90 de la familia alemana que conoció Galicia y no pudo dejar la 'fiesta jolgorrio'. Ese jolgorrio de los barrios de A Coruña fue, para muchos residentes en zonas no tan protagonistas durante el año, el mejor momento en meses. También resultó un ejemplo de colaboración entre la administración pública y el movimiento asociativo que se quiere poner como paradigma. De hecho, muchos ayuntamientos a nivel nacional ya se han fijado e interesado en esta propuesta, por más que los barrios, su arraigo y la proliferación de festejas tanga pocos casos con los que compararlo fuera de A Coruña. Y, por eso, de fuera vendrán que en valor te pondrán.

