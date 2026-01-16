¿Por qué se va a montar la mundial (en el buen sentido) en las fiestas de barrio de A Coruña?

Gonzalo Castro, junto a los técnicos del IMCE, en la reunión del pasado jueves Patricia G. Fraga

Imagínense a un alemán, un inglés y un carballés brindando en una verbena de Os Mallos. No es un chiste, sino la intención del Ayuntamiento de internacionalizar los barrios y presumir de ellos como un atractivo turístico más. Del mismo modo que el mes de agosto convierte a las de María Pita en uno de los mayores polos de atracción de la ciudad, que los que vienen a ver la Torre de Hércules, Inditex o La Marina sepan lo que son los barrios y su encanto es un objetivo del IMCE. “Reforzar la promoción y la comunicación de las fiestas de barrio, igual que las de María Pita”, indican fuentes de la concejalía de Turismo.

Las asociaciones vecinales están encantadas de cómo fueron sus fiestas en 2025, y ahora es cuestión de trasladar esa felicidad y que un crucerista sepa situar la Sagrada Familia, O Birloque o Eirís en el mapa. Algo así como aquel anuncio de los 90 de la familia alemana que conoció Galicia y no pudo dejar la 'fiesta jolgorrio'. Ese jolgorrio de los barrios de A Coruña fue, para muchos residentes en zonas no tan protagonistas durante el año, el mejor momento en meses. También resultó un ejemplo de colaboración entre la administración pública y el movimiento asociativo que se quiere poner como paradigma. De hecho, muchos ayuntamientos a nivel nacional ya se han fijado e interesado en esta propuesta, por más que los barrios, su arraigo y la proliferación de festejas tanga pocos casos con los que compararlo fuera de A Coruña. Y, por eso, de fuera vendrán que en valor te pondrán.