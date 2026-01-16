Los pescadores de A Coruña van a huelga y anuncian el cierre de la lonja

Actividad en la lonja de A Coruña El Ideal Gallego

La Cofradía de Pescadores de A Coruña se concentrará el lunes, 19 de enero, en el marco de las acciones que llevará a cabo el conjunto de cofradías del país para denunciar la “imposibilidad” de cumplir con el nuevo Reglamento de Control de la Pesca de la Unión Europea. Así, los pescadores se concentrarán en O Parrote, de 11.00 a 12.00, “tanto por mar como por tierra”, anuncia el Patrón Mayor, Javier Mariñas.

No será la única medida. A esta acción se sumará la paralización de la flota y el cierre de la lonja, una situación que podría “durar más días” si el lunes no se llega a un acuerdo con la Secretaría General de Pesca, en una reunión que se celebrará a las 16.00 horas en Madrid. “En esta se decidirá si hay moratoria o se paraliza la normativa. De ello dependerá lo que hagamos después”, añade Mariñas.