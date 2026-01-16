Los abogados coruñeses se hallan a la cabeza del uso de la IA en Galicia

Un abogado consulta la IA en la biblioteca del Colegio, ayer quintana

El Gobierno español anuncia un referéndum para aprobar un sistema de Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia que promete automatizar y despolitizar la justicia sustituyendo, en la práctica, a los jueces y juezas en todos los tribunales del país. Esa es la sinopsis de ‘Justicia artificial’, una película de Simón Casal rodada el año pasado en A Coruña. Algo así está lejos de producirse en la realidad pero lo cierto es que los abogados coruñeses son pioneros en Galicia en usar IA, gracias a su Colegio, que la pone a disposición de sus miembros. En nueve meses se usa prácticamente de continuo, una media de diez o quince utilizaciones diarias.

Carlos tomé, miembro de la junta del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, lo explica: “Somos pioneros en Galicia. No es fácil de ofrecer este servicio porque tiene un coste importante pero nuestro colegio tiene muchos colegiados y dispone de recursos para hacer esas cosas. Un colegio pequeño como de Ferrol, con 200 colegiados, no podría hacerlo”. Pero lo cierto es que otras entidades, como la de Vigo, tampoco disponen de este servicio, a pesar de que empieza a ser bastante necesario, incluso imprescindible, adaptarse a esta nueva tecnología.

No puede sustituir a un abogado ni redactar una demanda judicial compleja. Pero muchos aspectos, como el análisis y valoración de documentación, sobre todo cuando es extensa, resulta útil. Es ahí donde hacer una labor de análisis importante y, lo que también es fundamental, rápida. “Es un ahorro de tiempo muy significativo”, apunta Tomé.

Por supuesto, para un trabajo serio, los abogados no pueden fiarse de las IA gratuitas que están al alcance de cualquiera en internet, como Chat GPT o Gemini. “Beben en tantas fuentes que en ocasiones detectamos errores. Dependiendo de para qué cosas, se puede usar una IA general, pero no te puedes fiar”, descarta el miembro de la junta. La que ofrecen ellos es profesional, y de pago. “Actualmente existen IA que van mutando, y se van alimentando” como explica Tomé.

Ya indispensable

Oyéndole, se diría que las IA están vivas pero, aunque no es así, es cierto que el cambio en el sector es acelerado. “Cada pocos meses sacan una nueva versión”, apunta. Y lo que ocurre es que, cuando empieza a utilizarse, se convierte en un instrumento indispensable para el trabajo. “Te acostumbras bien rápido”, admite. Ningún jurista consultado rechaza su uso, aunque siempre con matices. Leonardo Méndez, que acumula casi 20 años de experiencia, reconoce que “hay un antes y un después. Es una maravilla. Todo lo que se te pueda ocurrir que haga un humano de búsqueda de información y datos puede hacerlo ella y con una precisión bastante buena. Claro que hay que saber manejarlo”.

Méndez habla de “daños colaterales”, porque la tecnología viene a sustituir la labor que antes hacían los pasantes y becarios. “Alivia mucho el proceso. Cosas como redactar correos electrónicos, hacer cálculos de honorarios...”, explica. Por supuesto, es necesario educar a la IA, añade.

Los bufetes más importantes pagan las herramientas más caras para poder mantenerse a la cabeza

Antonio Vázquez, también un abogado veterano, se muestra algo más receloso con respecto a su uso. Sobre todo, cuando se trata de IA no especializada. “Le he pillado respuestas con grandes errores. A veces te hacen juicios de valor que no son correctos. Yo diría que lo que dice es correcto en un 70%”, comenta.

Es más, asegura que, en una ocasión, consiguió que un cliente aceptara una conciliación tras asegurarle que era lo más beneficioso pero que este se echó atrás después de que la IA se lo desaconsejara. “Es útil, pero como fuente de búsqueda información. Es una base de datos muy inteligente, pero lo que es el conocimiento profesional, la estrategia, las recetas de cocinero, para eso no sirve. Eso solo te lo da la experiencia”; advierte.

Declaraciones LEONARDO MÉNDEZ - abogado

​ “Hay un antes y un después. Para mí, es una maravilla. La IA hace el trabajo de pasantes y becarios ”

​

​ANTONIO VÁZQUEZ- abogado

“Es útil para la búsqueda de información, pero la estrategia te la da la experiencia”



CARLOS TOMÉ - miembro de la junta del Colegio

“Hay despachos a los que no les dan acceso a los júnior porque, si no, se acostumbran y no lo revisan”​

​

Aspectos negativos

Eso ocurre también a otros abogados. Muchos de sus clientes llegan al bufete con respuestas aprendidas de Chat GPT. Es algo parecido a lo que se hacía con el buscador de Google, aunque algo mejor. A veces la respuesta es correcta, otras no. Desde el Colegio entienden que no es buena idea abusar de esta nueva tecnología para los noveles: “Hay despachos de envergadura a los que los abogados júnior no se les da acceso a la IA porque, si no, te acostumbras y no revisas lo que hace, y eso no es bueno”. Y como señala Méndez, existe el problema de que los bufetes ya no tienen necesidad de contratar a esos becarios y pasantes que tenían que encargarse del papeleo. “Ese tipo de labores sencillas de revisión y valoración te lo hace una IA. Bien y muy rápido. Ese es el aspecto un poco negativo de estas cosas”, admite Tomé.

Algunos clientes han llegado a desoír los consejos de los letrados tras haber consultado uno de estos sistemas

Pero, con sus pros y sus contras, es un elemento imprescindible que ha venido para quedarse. Los grandes bufetes se pueden permitir pagar las IA más potentes, las más especializadas, que cuestan hasta 4.000 euros al año solo para cinco usuarios. Se trata de un desembolso importante pero todos debería tener acceso a esta nueva herramienta.

El Colegio de Abogados de A Coruña lo ha entendido así, por eso ha decidido implantar la IA jurídica en sus instalaciones. “Se trata de ir avanzando y tener un proyecto claro de que hay que implantar esa IA para la utilización no solo del propio colegio, sino de los colegiados”. Como posible objetivo en un futuro no muy lejano, se plantean crear una IA propia. “Eso es más complicado, pero es una idea que está ahí”, admite Tomé.

Hace solo nueve meses que el Colegio ofrece este servicio de IA. Hace dos años que este nuevo tipo de tecnología se volvieron de uso común, al introducirse los gratuitos en la web, así que puede decirse que el colegio se ha dado prisa en introducir esta nueva tecnología. “Aparte de bases online de jurisprudencia tenemos este servicio. Lógicamente, tiene unos accesos limitados”, añade el miembro de la junta. Pero se trata también de dar formación, y por eso tienen previstos cursos en formación en el uso de las diferentes IA, para qué es mejor utilizarlas o no, con que comandos y palabras funciona mejor...

Además, la IA ayuda a que letrados puedan competir más con bufetes grandes o abogados especialistas. “Sin duda. Para gestión documental o temas especializados de jurisprudencia, tenías que disponer de más recursos, y ahora tienes tú también más recursos”, dice Tomé. A día de hoy, al hablar de los nuevos letrados considera que “las estadísticas ya dicen que no hay suficiente renovación de abogados para todos los que van a desaparecer por ley natural. Es una crisis de personal”. 