A Coruña

La Xunta adjudica provisionalmente 40 viviendas de promoción pública en Xuxán

Redacción
16/01/2026 13:38
Sorteo viviendas Xuxán
Un momento del sorteo de las viviendas
Germán Barreiros
La Xunta de Galicia ha adjudicado este viernes de manera provisional 40 viviendas de promoción pública en el barrio de Xuxán, en A Coruña. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, acompañada de la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, asistió al sorteo y visitó posteriormente el inmueble.

Las viviendas, que cuentan con 2 a 4 dormitorios, garaje y trastero, se asignan en régimen de alquiler y con rentas mensuales que oscilan entre 99 y 307 euros. El 40% de estas viviendas ha sido reservado para personas menores de 36 años, mientras que el resto se distribuye en un cupo general.

El sorteo se realizó organizando los inmuebles en tres lotes según el número de dormitorios y los dos cupos mencionados. La promoción se construye mediante técnicas industrializadas, lo que permite agilizar los trabajos y poner los hogares a disposición de los adjudicatarios en menor tiempo.

Tras el sorteo, se publicará la lista provisional de adjudicatarios, abriéndose un plazo de 10 días para reclamaciones. Posteriormente, se publicará la lista definitiva, y los beneficiarios dispondrán de 10 días para aceptar o renunciar a la vivienda.

Entre los requisitos de los solicitantes se incluyen estar inscritos en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda con preferencia por A Coruña, residir o trabajar en el municipio, carecer de vivienda en propiedad y acreditar ingresos familiares ponderados entre 0,7 y 3 veces el IPREM en el último ejercicio fiscal.

Actualmente, la Xunta mantiene 476 viviendas de promoción pública en distintas fases de tramitación y ejecución en la ciudad, consolidando su compromiso con la vivienda pública accesible y la mejora de la oferta residencial en A Coruña.

