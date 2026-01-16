Mi cuenta

A Coruña

La Sociedad Filarmónica de A Coruña presenta su programación para el primer semestre de 2026

Redacción
16/01/2026 11:30
Concierto especial del 120 aniversario de la Sociedad Filarmónica de A Coruña 
El Ideal Gallego
La Sociedad Filarmónica de A Coruña ha presentado esta mañana en su sede la programación correspondiente al primer semestre de 2026, una temporada que se enmarca en la celebración de su 122º aniversario de actividad ininterrumpida y que refuerza su condición de una de las instituciones musicales más antiguas y prestigiosas del país.

Durante la rueda de prensa, el presidente de la Sociedad Filarmónica, Rogelio Groba Otero, dio a conocer las principales líneas artísticas de esta nueva etapa, marcada por el equilibrio entre tradición y renovación, el compromiso con la excelencia interpretativa y una atención especial tanto a la música de cámara como al repertorio nacional e internacional.

La temporada se inaugurará el 20 de enero de 2026 con un concierto a cargo del Trío Rodin, una de las formaciones camerísticas con mayor proyección internacional en la actualidad. El conjunto ofrecerá un programa que combinará obras de Joaquín Turina, Astor Piazzolla y Bedřich Smetana, uniendo repertorios español, argentino y centroeuropeo en una propuesta de gran riqueza expresiva y contrastes estilísticos.

Asimismo, durante el acto se dio a conocer la programación completa de los conciertos correspondientes a la segunda parte de la Temporada 2025–2026, que incluirá una cuidada selección de intérpretes y repertorios representativos de diversas tradiciones musicales y estéticas.

El calendario de conciertos continuará el 12 de febrero con el Dúo Iagoba Fanlo (violonchelo) y Juan Carlos Garvayo (piano), una referencia indiscutible en la interpretación de la música española para esta formación. El 3 de marzo actuará el Cuarteto Diógenes, prestigiosa formación alemana especializada en el gran repertorio clásico y romántico; el 21 de abril será el turno del American String Quartet, uno de los cuartetos más reconocidos del panorama internacional; el 13 de mayo intervendrá la Orquesta de Cámara Galega, orquesta residente, bajo la dirección de Rogelio Groba Otero; y la temporada se cerrará el 26 de mayo con el Dúo Cassadó, una de las formaciones camerísticas españolas de mayor proyección internacional.

Con esta nueva temporada, la Sociedad Filarmónica de A Coruña reafirma su vocación de difundir la música de calidad, apoyar a los grandes intérpretes y seguir acercando la música clásica a la ciudadanía, manteniendo vivo el espíritu que la ha definido desde su fundación hace más de un siglo.

