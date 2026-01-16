La madre de Diego Bello revela en el juicio de su asesinato las amenazas que sufrió su hijo

Los padres del joven coruñés Diego Bello, Pilar Lafuente (2i) y Alberto Bello (c), junto con su hermano Bruno (i) y el abogado Guillermo Mosquera EFE / Rolex Dela Pena

El juicio por el asesinato del coruñés Diego Bello sigue su curso. Este viernes el Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila acogió la declaración de la madre del fallecido, Pilar Lafuente, en la que relató ante el tribunal la relación cotidiana que mantenía con su hijo en los meses previos a su fallecimiento, destacando las llamadas diarias que realizaban y el estrecho vínculo familiar que les unía pese a la distancia.

En su testimonio, informan fuentes familiares de Diego Bello, Pilar expuso "la profunda preocupación que comenzó a experimentar tras conocer que Diego había sido objeto de amenazas de muerte". Según declaró, en una primera ocasión su hijo le comunicó que "una persona había colocado un arma de fuego sobre una mesa durante un encuentro, en un gesto que interpretó como una advertencia directa contra su vida".

Posteriormente, Diego le informó de una segunda amenaza, "en la que tanto él como su socio habrían sido intimidados por el gobernador Miguel Villafuerte, en un contexto que incrementó de manera significativa su sensación de inseguridad". La declaración se desarrolló en presencia de los acusados, quienes se encontraban a escasos metros de los familiares de Diego Bello.

Durante la sesión, los padres y el hermano de la víctima, Bruno Bello, pudieron ver de manera directa a los procesados señalados como responsables de la muerte de Diego, en una comparecencia cargada de intensidad emocional. Este testimonio forma parte de una fase clave del juicio, en el que se dirimen responsabilidades penales por los hechos que culminaron con la muerte violenta de Diego Bello. La familia continúa personada en el procedimiento con el firme propósito de esclarecer lo ocurrido y alcanzar una resolución judicial justa.

Los hechos

Este 8 de enero se cumplieron seis años desde que Pilar y Alberto recibieron la trágica noticia. Su hijo, Diego, vivía a 12.000 kilómetros de distancia, en la isla de Siargao, Filipinas. Pero ese día, el coruñés murió abatido a tiros por la policía en la puerta de su casa y, en un principio, los agentes declararon que se trató de una acción en defensa propia dentro de una operación contra el tráfico de drogas. Esta versión, no obstante, no tardó en caer por su propio peso.

Vicente Panuelos, Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda fueron los tres agentes implicados en la muerte de Diego. En septiembre de 2021 se les imputan los delitos de asesinato y falsificación de pruebas y se decreta su entrada en prisión. Estuvieron un año en paradero desconocido hasta que se entregaron a la Policía. Antes, una vez el cuerpo de Diego llegó a su A Coruña natal al poco de su asesinato, comenzó la maquinaria social que ha llevado a que la justicia para Diego esté cada vez más cerca. Movilizaciones de la plataforma Justicia para Diego llenaron las calles y plazas de la ciudad, reuniones con la Embajada de Filipinas en España y recaudación de fondos a través de la marca Mamon, creada por Bello.