La Facultad de Derecho de A Coruña ya cuenta con un máster para la formación en el uso de las nuevas tecnologías

Campus de Elviña, donde se encuentra la Facultad de Derecho Javier Alborés

En su calidad de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, Xulio Ferreiro, magistrado y exalcalde, es consciente del efecto que la tecnología de la IA tiene en su oficio. Cada año salen de las aulas de A Coruña 120 abogados noveles, que han tenido su primer contacto allí con la Inteligencia Artificial (IA). Y Ferreiro no se muestra receloso ante esta nueva herramienta.

“Hai xa bastantes anos (2021) que levamos ofrecendo un máster no que cubrimos isto”, explica Ferreiro. Se trata del Muddia (máster universitario en Derecho Digital y de la Inteligencia Artificial). Por supuesto, al principio la IA no era una parte tan importante del temario, sino que se centraba en aspectos como las pruebas electrónicas. “Agora ten mais relevancia”, admite el decano.

Es más, esta tecnología la usan los profesores para generar aprendizaje, porque no se puede ofrecer a los alumnos una enseñanza a la antigua. “Os estudantes tenden a tratar de coller atallos se as clases son mecánicas. Hay unha utilización da IA para facer traballos que antes se facían lendo e escribindo”, explica.

La IA tiene varias utilidades dentro del mundo de la abogacía. Sobre todo para la revisión de documentación, como todos los sistemas de lenguaje, o a redactar escritos forenses. “O que non che vai facer é detectar o valor probatorio, por exemplo. Todo o traballo máis tedioso, máis mecánico, se pode facer de xeito máis rápido”. Sin embargo, es necesario hacer una supervisión de los borradores que genera la IA porque siempre existe el riesgo de que no se ajusten a lo deseado.

Siempre las personas

Ferreiro se muestra más optimista incluso en el hecho de que la IA dificulte la entrada de los jóvenes abogados en el mundo laboral, dado que lo tradicional es que se les encargara la tediosa labor de comprobación de la documentación que ahora hace un programa. “Será menos intensivo, menos horas, pero sempre vas necesitar persoas para utilizala correctamente”, apunta.

Tampoco cree que vaya a haber una falta de juristas. Por lo menos a corto plazo. “Temos un montón de xente que se está graduando no master de abogacía e da UDC están saíndo máis de 100 graduados cada ano”. Según las estadísticas del observatorio de la Universidad para los datos 2022-23, el 80% de los egresados en Derecho consiguieron incorporarse al mercado laboral. El 67% de ellos, a un puesto de trabajo que se adecuaba a la formación que habían recibido. Así que los abogados tienen futuro, aunque en él figure como compañera la IA.