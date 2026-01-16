Inés Rey, sobre la gestión de la Xunta con los VTC: “Si se va a sancionar, no den licencias”

Cartel en un taxi durante la huelga del martes en A Coruña Germán Barreiros

La alcaldesa, Inés Rey, reiteró este viernes la necesidad de que la Xunta elabore una normativa autonómica para regular el servicio de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Lo hizo en ‘Cita en María Pita’, donde declaró: “Nos encontramos que sin tener un estudio ambiental hecho, sin saber cuántos VTC hay y cuántas empresas prestan el servicio, la Xunta concede todas las autorizaciones que les piden y, después, vienen a las ciudades a sancionar a los mismos VTC que han autorizado”. Por ello, añadió: “No den licencias. Si se va a sancionar, no se las den”.

El Ayuntamiento, tal y como se dio a conocer en el pleno del jueves, impulsa una consulta pública “como paso previo” a una ordenanza para regular los VTC. Mientras mostró su apoyo al sector del taxi, manifestó que “los VTC van a existir. No vamos a poder eliminar este servicio, pero los conductores de VTC no pueden estar en paradas de taxis, no pueden coger gente al vuelo, pero me duele que se den las autorizaciones y se le pase la patata al Ayuntamiento”.

Rey animó a taxistas, usuarios y ciudadanos en general a participar en la consulta pública previa a la ordenanza. "El objetivo es tener una normativa que dé seguridad a todos”, concluyó la regidora.