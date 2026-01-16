Manifestación en María Pita de los comerciantes de la plaza de Lugo, hace 25 años GAGO

La protesta que los comerciantes de la plaza de Lugo realizaron en María Pita hace 25 años mereció la fotografía principal de la primera página de El Ideal Gallego del 16 de enero de 2001. La vieja instalación estaba muy deteriorada, con importantes deficiencias que ahuyentaban a los clientes, y la necesidad de realizar la reforma era urgente. Así lo manifestaron los afectados al pie del palacio municipal para que el entonces alcalde, Francisco Vázquez, tomara buena nota de la situación. Hace 50 años, en 1976, el gobernador civil, Vaquer Salort, recibía a la nueva junta directiva de la Asociación de Amas de Casa, encabezada por Begoña Bonet. En 1951, hace 75 años, un hombre perdía la vida en San Andrés tras ser arrollado por un trolebús.

Hace 25 años | Protesta en María Pita para reformar la plaza de Lugo

Las vendedoras de la plaza de Lugo se manifestaron ayer, 15 de enero de 2001, en María Pita para exigir la reforma del mercado. El temporal ha acelerado el deterioro de la instalación, en la que ha empezado a haber goteras. El alcalde, Francisco Vázquez, admitió que las comerciantes tienen razón en su protesta y anunció que las obras empezarán pronto.

Con paraguas, batas blancas y poniendo su particular letra a canciones populares, los comerciantes de la plaza de Lugo acudieron a María Pita para exigir la reforma del mercado de abastos. La demora en el cumplimiento de las promesas municipales ha sido el detonante de esta protesta, según explicaban los placeros. Desde la última reunión con responsables de la gestión de la plaza han pasado cuatro meses, que se suman a los años de continuas goteras, envejecimiento de los puestos y abandono de muchos de los clientes habituales. El objetivo era hacer presión.

Hace 50 años | Vaquer recibe a la nueva directiva de Amas de Casa

El gobernador civil, señor Vaquer Salort, recibió ayer, 15 de enero de 1976, a la junta directiva de la Asociación de Amas de Casa de La Coruña, que con motivo de haber sido renovada en varios de sus cargos se presentó a la primera autoridad provincial. Las Amas de Casa, que asistieron a la visita acompañando a su nueva presidenta, doña Begoña Bonet de Otero, salieron muy bien impresionadas de esta acogida.

En cuanto al área metropolitana, el alcalde de Culleredo cesaba ayer para ser elegido otro entre los que previamente se presentasen como candidatos. Nadie se ha presentado, sino únicamente el que ya lo era, el señor Rodríguez Reboredo, de Castelo, que automáticamente, sin oposición, se mantiene en la alcaldía. Por otra parte, mañana sábado, 17 de enero de 1976, a las ocho y media de la tarde se reunirán los socios del Centro Social de Rutis para renovar los cargos directivos.

Hace 75 años | Arrollado y muerto por un trolebús en San Andrés

Poco antes de las nueve de la mañana de ayer, 15 de enero de 1951, el trolebús número 2, que se dirigía de San Amaro a Monelos, atropelló, en la calle de San Andrés, a don Agustín Ramón Rey, de 64 años de edad, casado, sargento retirado del Ejército y vecino de la calle del Orzán, número 17, tercero, causándole heridas gravísimas, a consecuencia de las cuales dejó de existir momentos después de ingresar en la Casa de Socorro del Hospital.

El accidente ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar la calle de San Andrés, partiendo de la Fuente de Santa Catalina. Parece ser que el fallecido padecía de sordera bastante aguda, lo que le impidió sin duda poder escuchar el claxon del trolebús. Por otra parte, llevaba sobre el hombro derecho un barril que le imposibilitó ver el lugar por donde venía el vehículo.

Hace 100 años | Aprobado el plan de Galán para el Palacio de Justicia

La “Gaceta” publica el siguiente Real decreto:

A propuesta del ministro de Justicia, de conformidad con lo informado por el Consejo de Estado en sesión celebrada por el pleno, y de acuerdo con el Consejo de ministros, se decreta lo siguiente: Se aprueba el proyecto presentado por el arquitecto don Julio Galán, para construir un Palacio de Justicia en La Coruña, que se edificará en el nuevo emplazamiento dispuesto por el Ayuntamiento de la misma en la Plaza de Galicia de la citada capital.

El pliego de condiciones facultativas que forma parte de dicho proyecto, cuyo presupuesto general asciende a la cantidad de 2.561.383,63 pesetas, ha de entenderse adicionado con el de condiciones económico administrativas de fecha 30 de septiembre próximo.