Francisco Vázquez: “La Transición fue todo un ejemplo de diálogo; fue renuncia y a la vez generosidad”

El diálogo es aquella herramienta capaz de brindar las coordenadas correctas para navegar y llegar a buen puerto, a pesar de las dificultades que puedan plantearse. Uno de los ejemplos de la importancia de esta herramienta se vivió hace cincuenta años, cuando España dejó atrás el régimen de Franco y pasó a regirse por una Constitución que restauraba la democracia. Por lo menos así fue para el exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, quien ayer por la tarde fue invitado al Centro Fonseca para intervenir en la mesa redonda ‘El cauce para la política en la sociedad’. “La Transición fue todo un ejemplo de diálogo; fue renuncia y a la vez generosidad”, argumentó.

El antiguo regidor y embajador de España ante la Santa Sede, entre otros múltiples cargos que ocupó a lo largo de su dilatada trayectoria política, ofreció sus valoraciones sobre la importancia del diálogo en la vida política o cómo la Iglesia pudo contribuir a la mejora del consenso, entre otros aspectos, junto al exvicepresidente de la Xunta de Galicia Xosé Luis Barreiro Rivas, en un evento que estuvo moderado por el exdiputado Juan de Dios Ruano.

Si se trata de diálogo, a Vázquez rápidamente se le viene a la cabeza una cosa: la Transición española. Y es que, aunque suene a tópico, reivindicar este periodo es si cabe más importante que nunca. También para el exalcalde coruñés, que aunque confiesa no haber vivido el proceso en “primera línea de batalla”, sí es una de las voces autorizadas a la hora de dar un testimonio directo. “Todo el mundo renunció a algo y fue generoso. Se buscó un encuentro, un escenario común que permitiera llegar a un consenso. Eso es lo que fue la Transición. No tenía sentido que no hubiera reconciliación, simplemente era mirar hacia adelante”, apuntó el exregidor coruñés, quien también considera que ese “diálogo y consenso ha sido sustituido por un muro” y que “quienes hoy gobiernan son los rupturistas que en aquel momento votaron ‘no’ a la Constitución”.

Si hablamos de democracia, mucho tiene que ver la Iglesia. Así lo aseguró el expolítico socialista, quien considera que la Iglesia no solo “tiene un papel fundamental en este aspecto (su cabeza visible es elegida democráticamente)” sino que es capaz de “traspasar las fronteras que no pudieron traspasar las legiones”. Ahora considera que “la situación es muy distinta: la espiritualidad no está de moda. Hoy la Iglesia está sufriendo un ataque profundo en cuanto a los valores que la religión puede defender”, expresó.

También hubo tiempo para enaltecer las hazañas españolas, sobre todo, en América. “Cuando se inicia el siglo XIX, las tres cuartas partes de Estados Unidos –34 estados– pertenecían al virreinato de Nueva España. Es curioso porque el cine de Hollywood ha tergiversado esa realidad histórica. Hoy vemos el Séptimo de Caballería y la realidad es que con esos indios –americanos– los españoles convivimos 200 años. Cuando los españoles nos marchamos, desaparecieron estos indígenas”, concluyó.