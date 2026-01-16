El PP de A Coruña inicia en el Agra una campaña por los barrios para recoger las demandas vecinales

Miguel Lorenzo con los vecinos del Agra del Orzán Cedida

El Grupo Municipal Popular ha puesto en marcha una campaña por los barrios de A Coruña con el objetivo de escuchar a los vecinos, recoger sus principales preocupaciones y trasladar propuestas concretas para mejorar la ciudad. La iniciativa arranca en el Agra do Orzán y se desarrollará durante las próximas semanas por distintos puntos del municipio.

El portavoz popular, Miguel Lorenzo, afirmó que esta acción busca demostrar que “hay otra forma de gobernar y con ello mejorar la ciudad y la calidad de vida de los coruñeses y coruñesas”. Según explicó, el PP acudirá a los barrios “como en campaña, con carpa, mesa y material para distribuir, para escuchar a los vecinos y explicar nuestras propuestas para sus problemas y lo que hemos hecho en los Plenos”.

Lorenzo subrayó que en cada sesión plenaria el PP presenta mociones vinculadas a distintos barrios que, aunque son aprobadas por el gobierno municipal, “no se cumplen”. “Los ciudadanos tienen que saberlo”, recalcó.

La campaña comienza en el Agra do Orzán, un barrio que, según el portavoz popular, sufre “problemas de inseguridad, rehabilitación, movilidad, suciedad y falta de inversiones, consecuencia del abandono municipal”. El PP prevé continuar esta iniciativa en el resto de barrios de la ciudad a lo largo de varias semanas.

Además de los encuentros vecinales, el Grupo Municipal Popular organizará actos sectoriales con expertos para abordar los principales retos de la ciudad. Entre ellos, Lorenzo enumeró la “falta de inversiones en los barrios, el estado de las aceras, la inseguridad, el acceso a la vivienda, la limpieza, la recogida de basura, la situación de Nostián, el bus urbano, las instalaciones deportivas, las obras mal ejecutadas, el transporte público o el aparcamiento”.

“El gobierno municipal solo tiene relato, pero cuando el relato no va acompañado de hechos y realidades pierde su credibilidad”, afirmó Lorenzo, quien habló de la “desfeita” del actual ejecutivo local liderado por Inés Rey. En este sentido, aseguró que el PP está “preparado para aportar soluciones” y que esta campaña servirá para trasladar a la ciudadanía que el Partido Popular “tiene un proyecto de ciudad, cumple cuando se compromete, está cerca de los vecinos y está preparado para gobernar”.