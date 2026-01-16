El Ayuntamiento de A Coruña y los barrios apuestan por repetir la fórmula que les dio su mayor éxito

Los técnicos del IMCE y el concejal Gonzalo Castro, durante la reunión del Fórum Metropolitano Patricia G. Fraga

Si algo funciona, no lo toques. Y, si lo haces, que sea lo mínimo posible. Bajo esa premisa se dieron una palmada en la espalda los representantes vecinales y el Ayuntamiento de A Coruña al hilo de la organización de las fiestas de barrio 2026. La fórmula que entró en funcionamiento en 2025 es posiblemente la medida de mayor aceptación pública que ha experimentado un Gobierno local en mucho, y por eso es la base sobre la que se organizarán los nuevos festejos. El encuentro tuvo lugar el jueves en el Fórum Metropolitano y duró casi dos horas.

Con una partida presupuestaria de 500.000 euros, y un máximo de 20.000 por asociación solicitante, la metodología será idéntica a la del pasado año: convocatoria, solicitud y propuesta, evaluación en función de criterios históricos y sociales y, finalmente, concesión del dinero para empezar a operar. Básicamente, pueden resumirse en dos las principales novedades: será el IMCE el que se encargue del suministro y el coste de los baños químicos que se consideren necesarios para la celebración de las fiestas y, por otra parte, el IMCE se compromete a negociar con la entidad gestora de los derechos de autor un acuerdo común global para todo este tipo de actividades. Además, se agilizarán los trámites y la memoria del año pasado facilitará la burocracia a la hora de resolver los expedientes.

El clima fue en todo momento de cordialidad y de felicitación mutua por cómo se desarrollaron, organizaron y resolvieron las fiestas de barrio en 2025. La gran novedad este año es la llegada de Xuxán, que tal y como informó El Ideal Gallego organizará sus primeras fiestas patronales.