El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña cierra tres bares en un solo día

La medida en todos los casos es de manera preventiva hasta solucionar las deficiencias técnicas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
16/01/2026 17:49
El Rincón Esperanza, en la calle Costa Rica
El Rincón Esperanza, en la calle Costa Rica
German Barreiros
La Policía Local de A Coruña notificó a lo largo del jueves y el viernes varias resoluciones de la concejalía de Urbanismo respecto a las supuestas irregularidades de hasta tres locales. Aunque en ninguno de ellos se llevó a cabo un precinto, sí se instó al cese de la actividad mientras se subsanan esas deficiencias.

El Bow9 permaneció ayer cerrado

El Ayuntamiento de A Coruña ordena el cierre de uno de los pubs más famosos de La Marina

Más información

En el número 2 de la calle Costa Rica tuvo que bajar la verja el Rincón Esperanza, un establecimiento muy frecuentado por los vecinos de Juan Flórez y la plaza de San Pablo y que, según fuentes municipales, tiene “problemas de exceso de ruidos y en la ventilación que no ha subsanado”. La propiedad lo achaca un tema de olores y a un error burocrático. El bar permanece “cerrado por avería”.

Una calle de A Coruña pierde dos pubs de una tacada por un traspaso millonario

Más información

En la ronda de Outeiro, por su parte, también se instó a la propiedad de La Parada de la Ronda a solucionar el papeleo de cuando se constituyó la sociedad, algo que a lo largo de la mañana del viernes intentó resolver en Urbanismo. La intención es poder abrir ya de cara al fin de semana.

Finalmente, La Parada de Venezuela, en el 76 de la avenida de Arteixo, también debe actualizar su licencia, según fuentes consultadas por este diario. En los tres casos se trata de locales en los que han emprendido familias procedentes de otros países, y que a veces pueden tener confusión en lo que al papeleo se refiere.

