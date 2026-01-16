Mi cuenta

Así es la herramienta presentada en A Coruña para saber si las empresas invierten en crear puestos de trabajo

Aenor, Fundación Knowcosters, Universidad y Xunta presentan la Huella de Empleo

Iván Aguiar
Iván Aguiar
16/01/2026 12:45
Presentación de la iniciativa Huella de Empleo realizada este viernes en A Coruña
Presentación de la iniciativa Huella de Empleo realizada este viernes en A Coruña
Germán Barreiros
Una herramienta que permite conocer al consumidor si la empresa a la que compra productos o contrata servicios invierte en puestos de trabajo más o menos que los valores medios de su sector en España. Esta es la iniciativa, denominada como Huella de Empleo, que fue presentada en La Facultad de Economía de A Coruña este viernes de la mano de la certificadora Aenor, la Fundación Knowcosters, la Universidad y la Xunta de Galicia. 

El docente José López Rodríguez explicó que se buscó en todo momento que este sistema fuese "simple", "replicable" y ofreciese "resultados confiables" que sirviesen para hacer comparaciones "entre distintas empresas. 

El coruñés Raúl Varela, esta mañana, en el Club Cámara Noroeste

Raúl Varela | “Hablar de bienestar en el trabajo supone dejar un legado para las nuevas generaciones”

"Ofrece la proporción de ingresos que va destinada a sueldos en función de la media del sector", detalló este profesor de la UDC. Su compañero de profesión Chema Losada añadió que se busca "ayudar" a "dar luz" a los consumidores con esta información. "Es un elemento que puede ayudar a tomar decisiones al consumidor", afirmó.

Aenor,  como compañía, responsable del desarrollo y la difusión de normas técnicas y certificaciones en sectores industriales y de servicios, comprobó y verificó que este sistema ofrece datos fiables. Así lo explicó director de la región atlántica, Martín Pita, que señaló que el "método de cálculo" era "válido" y que con esta herramienta se va a trasladar "información fidedigna a la sociedad. También resaltó que la Huella de Empleo presentada no existe en otros lugares de España y que se ha gestado en Galicia.

El presidente de la la Fundación Knowcosters, Miguel Conde, explicó que esta entidad buscar crear "herramientas" útiles para la sociedad como la presentada este viernes para que el consumidor sepa "qué paga" y cuánto va a ser destinado a "empleo".

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, felicitó a los promotores de esta iniciativa e destacó la importancia de contar con esta información certificada.

