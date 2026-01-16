A Coruña acogerá la despedida definitiva de Megadeth en 2026

Megadeth en concierto EC

A Coruña será una de las paradas clave en la despedida definitiva de Megadeth, una de las bandas más grandes, influyentes y respetadas de todos los tiempos. El grupo ha anunciado oficialmente su gira de despedida, con la que pondrá punto final a una trayectoria irrepetible tras 43 años marcando el rumbo del thrash metal mundial.

Fundada y liderada por el icónico Dave Mustaine, Megadeth no solo es una referencia absoluta del género, sino una de las bandas creadoras del thrash metal y miembro indiscutible del legendario Big Four, junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Millones de discos vendidos, himnos eternos y una influencia que ha definido generaciones enteras de músicos convierten su legado en algo sencillamente inigualable.

España tendrá un papel protagonista en este adiós definitivo, con tres oportunidades únicas e irrepetibles para despedirse para siempre de una auténtica leyenda viva del metal. Una de ellas tendrá lugar en A Coruña, donde la banda actuará el 27 de mayo de 2026 en el Coliseum, en lo que promete ser una de las noches más importantes de la historia reciente del metal en Galicia. Las otras dos citas serán el 25 de mayo en Valencia y el 29 de mayo en Bilbao.

Estas tres citas históricas supondrán un recorrido definitivo por toda la carrera de Megadeth, con un setlist que repasará los grandes himnos que han convertido a la banda en una institución del metal. Además, la gira servirá como presentación de su decimoséptimo y último álbum, de título homónimo, que verá la luz en los próximos días y que representa el broche de oro a una discografía legendaria.

Por si fuera poco, Megadeth llegará acompañado de dos invitados especiales, que se anunciarán próximamente, elevando aún más el carácter excepcional de estos conciertos.