Vivienda, Alfonso Molina y el Mundial: A Coruña celebra un pleno con varios puntos clave sobre la mesa

Pleno municipal en A Coruña, este jueves, 15 de enero de 2026 Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña celebró este jueves un pleno municipal ordinario que dejó numerosos anuncios y en el que hubo protagonismo para la problemática de la vivienda, un posible cambio de nombre para el Teatro Colón o la candidatura mundialista de A Coruña.

Pero antes de entrar en materia, Miguel Lorenzo (PP) leyó un comunicado en nombre de Roberto García Fernández, que renuncia a su puesto como concejal. García, cuyo destino está en la Xunta, mostró su agradecimiento a toda la corporación por su trabajo durante su etapa en A Coruña. Inés Rey le deseó suerte en su nuevo ciclo.

Posteriormente, Nereida Canosa explicó en una intervención correspondiente a uno de los puntos del día en que consisten los cambios que se proponen por parte municipal en el servicio de ayuda en el hogar, destacando que no se actualizan desde 2010, por lo que la regulación actual está "desfasada". Uno de los aspectos claves es el aumento de horas de servicio y una estructura más clara de las diferentes modalidades y grados de dependencia. El objetivo es garantizar que nadie quede sin una atención adecuada. En este punto, David Soto (BNG) hizo hincapié en la necesidad de que la Xunta de Galicia también asuma su responsabilidad en este asunto, y anunció el voto a favor de su grupo. El PP, en boca de Rosalía López, criticó que con los cambios los ciudadanos tendrán que pagar más por el servicio, cuando la mayoría de sus usuarios ya tienen problemas económicos. Posteriormente, Canosa destacó que habrá un importante aumento de la aportación económica para este aspecto, de un 44 % con respecto a la dotación actual, lo que supone unos cuatro millones de euros más. La medida quedó finalmente aprobada.

En todo caso, la vivienda fue uno de los temas más recurrentes en varios momentos de la sesión, con protagonismo para As Percebeiras, cuyo proyecto urbanístico se tomará un compás de espera.

A Coruña se da tiempo para repensar el proyecto urbanístico de As Percebeiras: "No es perder un año, es ganarlo para mejorar" Más información

Otro anuncio importante tiene que ver con la avenida de Alfonso Molina, cuya ampliación sigue pendiente. En ese sentido, el gobierno herculino anunció una reunión inminente con el Ministerio de Transportes para buscar soluciones.

Lage Tuñas anuncia una reunión con el Gobierno central para agilizar la ampliación de Alfonso Molina Más información

Educación de calidad

El BNG presentó una moción para "recuperar" la calidad en los centros educativos de la ciudad. La nacionalista Mercedes Queixas incidió en la necesidad de mejoras en los colegios públicos de los barrios. Gonzalo Mora (PP) felicitó al BNG por traer al pleno un asunto que consideró, como padre de dos hijos, de vital importancia, pero criticó que en la ciudad se practica el "adoctrinamiento desde el sindicato que manda en el nacionalismo gallego". Por parte socialista, el concejal Juan Ignacio Borrego destacó también la importancia de un asunto que, finalmente, fue aprobado por unanimidad.

Otra moción del BNG versaba sobra la situación de las personas sin hogar en A Coruña. David Soto instó al Gobierno central a prohibir desahucios de personas vulnerables, y que no haya obstáculos administrativos para personas migrantes. También reclamó más inversión en salud mental y contra adicciones, ya que todo ello son motivos que fomentan que haya personas sin hogar. Rosalía López (PP) recordó que no se están resolviendo los problemas de la sociedad coruñesa en este sentido, y lamentó que no exista un registro único para personas sin hogar en la ciudad. También puso sobre la mesa que "no se sabe nada" del plan de salud mental que en su momento se había anunciado.

Nereida Canosa agradeció el "tono constructivo" de Soto, y aseguró que se trabajará en un plan de inclusión, destacando que el acceso a una vivienda digna es vital para alcanzar una solución definitiva. Anunció también que se seguirá trabajando de la mano de instituciones como Padre Rubinos o Cruz Roja, ya que conocen perfectamente el problema sobre el terreno. Además, reclamó que la Xunta y la Diputación ejerzan sus competencias y dejó claro que votarían a favor de la moción, que fue aprobada por unanimidad.

Comercio local

David Soto incidió en la moción para tomar medidas de apoyo al comercio local en tomar medidas como impulsar el mercado de San Agustín como un mercado de excelencia. "O comercio local non necesita propoganda, necesita que se tome en serio", afirmó. No Varela (PP) afeó a Soto que el BNG tragase con todas las propuestas socialistas en materia presupuestaria. "Apoyan a Inés Rey, quien exponiendo a Bebeto inauguró lo que fue una bomba de relojería. Su cutre mercado navideño ha sido una chapuza que ha puesto en riesgo al personal", espetó. En todo caso, anunció su voto a favor de la moción.

Por parte del gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas comunicó el voto favorable de los socialistas, y destacó la creación de un sello distintivo del mercado histórico de la ciudad como medida que trabaja en favorecer el comercio local.

Teatro Colón

En materia cultural, destacó el anuncio de una propuesta para que el Teatro Colón lleve el nombre del actor Manuel Lourenzo, después de que el BNG plantease la opción de rebautizarlo con el de María Casares.

El Gobierno municipal plantea cambiar el nombre del Teatro Colón por el del actor Manuel Lourenzo Más información

En otro orden de cosas, en las mociones presentadas por los grupos parlamentarios, la nacionalista Avia Veira incidió en la problemática que vive actualmente el sector del taxi en la ciudad, y acusó al Gobierno municipal de ser "responsable de non vixilar aos VTC que empregan as paradas de taxis". Por parte del Ejrcutivo, Noemí Díaz se mostró "aberta ao diálogo".

Una marea de taxis colapsa Alfonso Molina para exigir la regulación de los VTC en A Coruña Más información

Hubo tiempo para abordar la situación de los empleados municipales. David Soto dejó claro que el BNG pretende "defender os dereitos dos traballadores", y pidió transparencia en su contratación. Para ello, apeló a la existencia de observadores "imparciais" en el proceso de selección. En todo caso, la labor de los empleados municipales fue elogiada por todos los grupos. Miguel Lorenzo aseguró que defender su trabajo "no debería ser objeto de debate", y Lage Tuñas declaró estar "orgulloso" de la actuación de la amplia mayoría de ellos.

En cuanto al aeropuerto de Alvedro, fue aprobada una moción del PP, en la que el BNG abstuvo, para dotar al aeródromo herculino de recursos que permitan mejorar su competitividad.

En el tramo final del pleno, el PP aprovechó para denunciar la oleada de robos en barrios como Cuatro Caminos y Os Mallos y para recordar las recientes denuncias de acoso laboral contra la alcaldesa Inés Rey, pero el punto clave en esos últimos minutos llegó en una pregunta de Miguel Lorenzo. El portavoz popular puso sobre la mesa la candidatura coruñesa para ser sede del Mundial de fútbol en 2030, y Lage Tuñas anunció que el 30 de enero habrá una reunión con los agentes implicados y aseguró que espera que haya "un acuerdo" con el Deportivo, actual inquilino del estadio.