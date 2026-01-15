Mi cuenta

El SMS del Sergas que muchos coruñeses pensaron que era un error

Una citación masiva a los mayores de 18 años para participar este fin de semana en el ensayo clínico del virus respiratorio sincitial genera confusión entre la población 

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
15/01/2026 05:09
Una persona lee el mensaje del Sergas que invita a participar este fin de semana en el ensayo clínico Sincigal
Una persona lee el mensaje del Sergas que invita a participar este fin de semana en el ensayo clínico Sincigal
Germán Barreiros
Lejos de lo que pudieron pensar muchas personas al recibir un SMS del Sergas esta semana, no se trataba de una equivocación ni de spam. Aunque en los tiempos actuales uno nunca llega a fiarse del todo de lo que le llega al buzón de mensajes del móvil, aquellos que decidieron pinchar en el enlace que les invitaba a participar en el ensayo clínico de la vacuna del virus respiratorio sincitial (VRS), acababan concluyendo que tenía que tratarse de un error. El motivo no era otro que el texto que les recibía en la página web informativa indicaba que si tenías 60 años o más, tenías la oportunidad de contribuir a este pionero estudio. El problema es que se envió a todos los mayores de 18 años.

El texto se cambió pronto, pero pudo provocar que muchas personas descartasen, en un primer momento, participar en el estudio del Sergas llamado Sincigal. Por un lado, por pensar que era una estafa o un error de envío de un mensaje que en algunos casos llegó duplicado y, por otro, porque desconocen el virus o lo asocian “al de los bebés”.

El jefe de Neumología del Chuac, Pedro Marcos Rodríguez

Neumología del Chuac detecta un alza del virus respiratorio sincitial que supone el 10% de sus ingresos

Es cierto que el VRS, que suele causar síntomas leves parecidos a un resfriado –como dolor de garganta, tos o mocos–, afecta mayoritariamente a los recién nacidos, donde es común que acabe en cuadros más graves de bronquiolitis o neumonía. Pero también golpea al otro extremo poblacional: las personas mayores. Y, precisamente, lo que busca este ensayo es analizar si la vacuna del VRS reduciría las hospitalizaciones entre la población adulta, cuyo perfil más habitual son los mayores de 60. Lo hace después de que la vacuna infantil demostrase que reduce en un 90% los ingresos de los bebés por este virus contagioso.

En ascenso

El ensayo clínico se lleva a cabo en plena ola del VRS, que este año está ganando cada vez más relevancia, con una positividad por encima del 8%. En la última semana se registraron en toda Galicia 45 ingresos de personas mayores de 60, de los cuales 31 tenían más de 80 años. En el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) también se nota su impacto y en su servicio de Neumología ya suponen alrededor del 10% de los hospitalizados.

Más de 4.600 personas de una población diana de 460.000 en A Coruña ya han participado en este pionero estudio, que ahora se abre a todos los mayores de 18 años, que podrán acudir este fin de semana a la cuarta planta del Chuac para recibir la inyección, con un 50% de probabilidades de que sea placebo.

Un bebé recibe la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en el Materno Infantil de A Coruña

A Coruña roza el 100% de vacunados frente al virus que más ingresos causa en bebés

Los efectos secundarios más frecuentes son dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar del pinchazo, cansancio, dolor muscular, articular o de cabeza. La mayoría se resuelven en un periodo de uno a tres días.

La participación es totalmente voluntaria y, tras ella, no se realizará ningún contacto. El seguimiento se llevará a cabo hasta el 31 de mayo de 2028 a través de la información de la historia clínica del paciente a raíz de las consultas en Primaria o en Urgencias, entre otros.

En los centros de salud

Además de la vacunación en el Chuac este fin de semana, hasta el 31 de enero también se podrá realizar en los centros de salud seleccionados. En A Coruña son más de medio centenar, entre los que se encuentran el de Adormideras, la Casa del Mar o el de O Castrillón. También hay otros en el área metropolitana, como Arteixo, Betanzos o Cambre. El listado  completo puede consultarse en la página web www.sincigal.com.

Los interesados en participar en este ensayo, que roza los 20.000 voluntarios en toda Galicia, también tienen a su disposición el teléfono gratuito 900 842 217 para resolver dudas. 

Sanitarios protestan contra el Estatuto Marco este miércoles en el Chuac

La lista de cirugías canceladas en A Coruña por la huelga se agrava con los hospitales ya tensionados

