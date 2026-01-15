Sanidade aumenta a 68 los contagios y tres los hospitalizados por el brote de salmonelosis en A Coruña

Hospital Materno Infantil de A Coruña Quintana

La consellería de Sanidade ha aumentado a 68 el número de infectados por el brote vírico investigado desde el pasado lunes en el IES Elviña, de los cuales al menos 17 están confirmados como casos de salmonelosis. Además, el número de menores hospitalizados crece hasta por lo menos tres, tanto en el hospital Materno Infantil como en el Chuac. Es de esperar, a tenor del bombeo de resultados de analíticas positivas, esos 17 crezcan exponencialmente en las próximas horas.

Al menos una menor hospitalizada en el Materno Infantil de A Coruña debido al brote de salmonelosis Más información

Según reconocieron los investigadores del propio Sergas, el origen más que probable de esta infección tiene lugar en la ingesta de bocadillo de tortilla en mal estado, entre el jueves y el viernes de la pasada semana. Inicialmente se interpretó como un brote de gastroenteritis, y la investigación empezó el lunes con el cierre preventivo de la cantina del IES Elviña.

Confirmados los primeros casos de salmonelosis en un instituto de A Coruña Más información

Fuentes consultadas por El Ideal Gallego cifran en varios más los niños que han necesitado de ingreso hospitalario, mientras que uno de ellos habría sido atendido por apendicitis. De momento, este extremo no ha sido confirmado ni por el centro médico ni por las autoridades sanitarias, aunque es una de las complicaciones, poco habituales, del contagio por salmonelosis.

Cómo saber si he contraído salmonella Más información

El centro educativo ha mantenido la actividad con normalidad en las últimas horas, aunque ha remitido a las familias afectadas diversas sugerencias higiénicas de la Xunta de Galicia.

Un bocadillo de 1,30 euros y muy demandado

El bocadillo de tortilla de la cantina del IES Elviña, señalado como el más que probable foco de la infección masiva, era el gran objetivo de los alumnos en el recreo.

Costaba 1,30 euros y, tanto el jueves como el viernes pasado, se agotó en cuestión de minutos y muchos se quedaron sin él.