Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Sanidade aumenta a 68 los contagios y tres los hospitalizados por el brote de salmonelosis en A Coruña

En las últimas horas ha crecido exponencialmente el número de afectados

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/01/2026 18:04
Hospital Materno Infantil de A Coruña
Hospital Materno Infantil de A Coruña
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La consellería de Sanidade ha aumentado a 68 el número de infectados por el brote vírico investigado desde el pasado lunes en el IES Elviña, de los cuales al menos 17 están confirmados como casos de salmonelosis. Además, el número de menores hospitalizados crece hasta por lo menos tres, tanto en el hospital Materno Infantil como en el Chuac. Es de esperar, a tenor del bombeo de resultados de analíticas positivas, esos 17 crezcan exponencialmente en las próximas horas.

El instituto IES Elviña, en el día de ayer

Al menos una menor hospitalizada en el Materno Infantil de A Coruña debido al brote de salmonelosis

Más información

Según reconocieron los investigadores del propio Sergas, el origen más que probable de esta infección tiene lugar en la ingesta de bocadillo de tortilla en mal estado, entre el jueves y el viernes de la pasada semana. Inicialmente se interpretó como un brote de gastroenteritis, y la investigación empezó el lunes con el cierre preventivo de la cantina del IES Elviña.

Instituto de Elviña

Confirmados los primeros casos de salmonelosis en un instituto de A Coruña

Más información

Fuentes consultadas por El Ideal Gallego cifran en varios más los niños que han necesitado de ingreso hospitalario, mientras que uno de ellos habría sido atendido por apendicitis. De momento, este extremo no ha sido confirmado ni por el centro médico ni por las autoridades sanitarias, aunque es una de las complicaciones, poco habituales, del contagio por salmonelosis.

Cómo saber si he contraído salmonella

Más información

El centro educativo ha mantenido la actividad con normalidad en las últimas horas, aunque ha remitido a las familias afectadas diversas sugerencias higiénicas de la Xunta de Galicia.

Un bocadillo de 1,30 euros y muy demandado

El bocadillo de tortilla de la cantina del IES Elviña, señalado como el más que probable foco de la infección masiva, era el gran objetivo de los alumnos en el recreo. 

Costaba 1,30 euros y, tanto el jueves como el viernes pasado, se agotó en cuestión de minutos y muchos se quedaron sin él.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Una tortilla de patatas, en un concurso de A coruña

¿Está permitida la utilización de huevos en la hostelería de A Coruña?
Guillermo Parga
Médicos del Chuac durante uno de sus parones

La tasa de pacientes ingresados comienza a aliviarse en A Coruña tras días con los hospitales tensionados
Jorge Riveiro
La tienda de Zara ya alberga actualmente una cafetería

La tienda más antigua de Zara cierra sus puertas a final de mes
Abel Peña
Pleno municipal en A Coruña, este jueves, 15 de enero de 2026

Vivienda, Alfonso Molina y el Mundial: A Coruña celebra un pleno con varios puntos clave sobre la mesa
Omar Bello