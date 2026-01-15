Mi cuenta

A Coruña

Roban en un restaurante mexicano de A Coruña mientras grababan un vídeo para redes sociales

Toda la plantilla se encontraba en la cocina y no vio entrar al ladrón, que salió impasible por la puerta principal

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/01/2026 18:43
El restaurante Tamarindo, este jueves después del hurto
El restaurante Tamarindo, este jueves después del hurto
Patricia G. Fraga
La sensación de inseguridad entre los hosteleros de A Coruña ha llevado a la creación de un canal de comunicación interno en el que se relatan los robos. No se trata de una cuestión de morbo, sino de alertar para que el personaje en cuestión no haga una ronda de falcatruadas en un solo día. El último en emplearlo ha sido la propiedad del Tamarindo, un restaurante mexicano de Fernando Macías con solera en A Coruña y que en la tarde del jueves fue objeto de un robo al descuido, pero sobre todo muy sorprendente tanto en la forma como en el botín.

La farmacia de la calle Rosalía de Castro, durante el día de ayer

Detenido en A Coruña el 'Joker de las farmacias', un ladrón que sembró el terror en las boticas

Más información

Acababa de terminar el servicio de comidas cuando, tanto la gerencia como el personal de cocina, se encontraban grabando un vídeo con las preparaciones y las presentaciones que tanto se consumen a través de las redes sociales. En ese momento, un amigo de la ajeno encontró su oportunidad: se asomó, no vio a nadie al mando y decidió llevarse una pantalla. ¿La de la televisión de 70 pulgadas que soñaría cualquier cinéfilo? No. Se trataba de la pantalla de un ordenador, previsiblemente para una reventa rápida y con otra vocación posterior. Este método al descuido ya fue empleado por un ladrón recientemente en Komo Sushi, donde entró mientras la plantilla se encontraba en su descanso para comer. 

Miembros de la Policía Científica entran en la oficina de Correos que fue objeto de un robo el pasado 30 de diciembre | P.g.f.

La Banda del Moko, los adolescentes que saquean A Coruña y su área

Más información

Fueron unos viandantes los que observaron la jugada y preguntaron si era un técnico el que estaba llevando a cabo el cambio de instalación. Nada más lejos de la realidad. El propietario de Tamarindo emprendió una búsqueda por la zona de Alfredo Vicente que, aunque resultó infructuosa, sí encendió nuevamente la luz de alarma entre los hosteleros del centro. La denuncia ya está presentada en la Policía Nacional.

