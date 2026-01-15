Melendi lo vuelve a hacer: dobla fecha en A Coruña tras agotar entradas

Melendi, en un concierto pasado en A Coruña Pedro Puig

Parece haber algún tipo de conexión especial entre Melendi y el público coruñés. Tras haber hecho historia en 2023 al convertirse en el primer artista en tocar tres noches seguidas en el Coliseum, parece que con su nueva gira se plantea algo similar.

Este jueves, el artista asturiano anunciaba que, tras agotar las entradas para su concierto del 14 de noviembre en el Coliseum de A Coruña, ahora propone una segunda fecha: el 13 de noviembre.

Las localidades para esta segunda cita se pondrán a la venta este viernes, 16 de enero, a través de la página web del artista (Melendioficial.com).

Melendi se embarcará en una nueva gira, 'Pop rock tour', para presentar el que será su nuevo trabajo, con el mismo nombre, y que verá la luz en los próximos meses, antes de volver a la carretera tras el verano.