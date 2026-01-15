Las bajantes de agua de A Coruña, pequeñas obras de arte a las que apenas prestamos atención

Las bajantes, como esta de Capitanía, acostumbran a pasar desapercibidas Patricia G. Fraga

En nuestros paseos por espacios como la Ciudad Vieja o el centro, probablemente las vemos todos los días, pero las tenemos tan interiorizadas como parte del paisaje urbano que pocas veces nos fijamos en sus motivos y cuando lo hacemos es para ver que han puesto una pegatina en ellas. Las bajantes de agua, más allá de su funcionalidad, pueden ser consideradas una muestra artística más de nuestra ciudad, un ejemplo de “la cultura del hierro”, con multitud de motivos y homenajes. Carmen de Miguel es una de esas personas que sí que se han fijado en las bajantes, desde la Ciudad Vieja hasta el “primer ensanche” y ha volcado su mirada en un fotolibro, ‘Os ollos que ven o tempo’, que esta tarde presenta en Portas Ártabras, en la calle Sinagoga.

El título, explica su creadora, “hace referencia al paso del tiempo”, ya que ella retrató “la belleza” de dicho paso temporal. Pero lo hizo sobre este elemento característico al que el viandante apenas presta atención en su día a día. Carmen de Miguel comenzó este reto como parte de un proyecto de final de curso en la Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso. “Un día, paseando por A Coruña, me fijé en una de las bajantes de agua de mi barrio, Monte Alto, y empecé a recorrerme el barrio y a ver que hay bajantes diferentes, con diferentes dibujos y que son muy interesantes”, apunta la autora del fotolibro.

El primer paso era buscar información, pero documentación sobre este elemento tan concreto no hay tanta. “Me pongo en contacto con el Colegio de Arquitectos para preguntar si hay documentación sobre las bajantes y me dicen que no hay nada escrito, pero que había un chico que estaba haciendo la tesis doctoral sobre la cultura de hierro en A Coruña entre 1848 y 1936”. Tras ese primer contacto, Carmen de Miguel comenzó el proceso de fotografía de estos elementos, recorriendo “desde la Ciudad Vieja hasta el primer Ensanche, hasta Juan Flórez, y fotografío, a distintas horas y con distintos objetivos, las bajantes”. El resultado se acaba convirtiendo “casi en un catálogo de todas las calles con esas bajantes tan interesantes”.

Elementos artísticos

Uno de los aspectos que más llamó la atención a De Miguel fue la “invisibilidad”. Y es llamativo que pase desapercibido un elemento que tenemos a la vista todos los días. Esa invisibilidad, apunta, “influye también en el abandono que existe de estas bajantes, que a mí me parecen obras de arte”.

Obras de arte que estaban firmadas en muchos casos por las propias factorías que las producían, que mantenían su nombre en estos elementos, “desde Galiacho hasta Solórzano, y más recientes de Wonenburger”.

“Se estaban produciendo en toda Europa, a la vez que se está produciendo el modernismo, porque se enmarcan muchas en ese movimiento”. Gran parte de las plantillas que se usaban para su creación, indica De Miguel, “provenían de Francia”. “Pero no había, digamos, una posesión, sino que entre las factorías se transfieren las plantillas y hacen esas bajantes que se fabricaron en las fundiciones primeras que hay en Coruña”, explica.

Las texturas fueron otro aspecto que llamó la atención de la creadora a la hora de retratar las bajantes. “Muchas de ellas están deterioradas por el tiempo, la lluvia, el viento... y se crean esas texturas que a mí me parecen muy interesantes, texturas que también influyen en los colores cobrizos, oxidados, o bien texturas que se han diluido en la misma pared en la que están incrustadas, porque a veces son paredes arcillosas y todo se ha ido desmenuzando”, apunta De Miguel, que recuerda que el objetivo de crear este fotolibro fue “poner en valor la cultura del hierro de las bajantes de Galicia”. “Creo que deberían cuidarlas más, tanto el Concello como el resto de autoridades competentes”, añade.

La musa del modernismo

Son muchos los aspectos que Carmen de Miguel enumera a la hora de poner en valor estos elementos que casi podríamos considerar patrimoniales. Y las figuras y dibujos que los visten son alguno de ellos.

En concreto, hay uno que no es exclusivo de las bajantes, sino que también aparece en fachadas de edificios modernistas de la ciudad. Se trata del “grabado de la cara de Elizabeth Siddal”, la poetisa que fue considerada “musa de la época prerrafaelista y musa del modernismo de muchos arquitectos, porque en Coruña, todo lo que es la calle Ferrol o las casas modernistas, tienen a esta mujer en las fachadas”, apunta.

La flor de onagra es uno de los motivos más repetidos Carmen de Miguel

Pero hay otros grabados que también han llamado la atención del ojo de De Miguel. “En alguna aparece también lo que parece una especie de sátiro, otras están floreadas o con distintos dibujos geométricos, hay muchas diferentes”, explica, mientras recuerda que hay una que le llama poderosamente la atención: “Hay una muy interesante que muestra una especie de labradora que extiende la mano, como ofreciendo sus frutos, está sobre todo por la calle Ferrol”.

Puede ser una pregunta extraña de formularle a alguien la de cuál es su bajante de agua favorita en la ciudad. Carmen de Miguel sonríe al escucharla. “No tengo una especial, la verdad, pero las que más me gustan son estas de la labradora que extiende la mano, pero es como establecer un diálogo con todas ellas, porque ahora paso por esas calles, las miro y me encantan, cada vez me gustan más”, indica con una sonrisa.

Y, al hilo de esto último, recuerda que hay casos en los que las bajantes “tienen contenidos sobre el mismo edificio en el que se ubican”. Pone como ejemplos de esta característica dos edificios del entorno de la Ciudad Vieja, como el cuartel de las Atochas o el palacio de Capitanía General, que “tienen bajantes que no se repiten en otras calles”, referentes al propio inmueble y que no se pueden ver en otros de los muchos que salpican la urbe herculina.

El fotolibro cuenta también con poemas de Emma Pedreira y se presentará esta tarde, a partir de las 19.30 horas, en la propia Ciudad Vieja, en la sede de Portas Ártabras, en un acto organizado por Amigos dos Museos de Galicia que estará amenizado por los músicos Juan Jove y Javi López.