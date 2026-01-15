Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Lage Tuñas anuncia una reunión con el Gobierno central para agilizar la ampliación de Alfonso Molina

Omar Bello
Omar Bello
15/01/2026 13:25
Vehículos circulan por la avenida de Alfonso Molina, principal acceso a A Coruña
Vehículos circulan por la avenida de Alfonso Molina, principal acceso a A Coruña
Javier Alborés
José Manuel Lage Tuñas, en representación del Gobierno municipal de A Coruña, anunció en el pleno municipal de este jueves una reunión este mes para agilizar la ampliación de Alfonso Molina. Tuñas dijo que la obra de Alfonso Molina no tenía que estar acabada en 2026, como recordaron los populares, sino en 2015 si éstos hubiesen cumplido lo que habían anunciado cuando gobernaban en Madrid.

Lo hizo en el marco de una moción del PP en la que Miguel Lorenzo quería poner de relieve los "incumplimientos" del Ejecutivo central con la ciudad. "No nos fiamos de la alcaldesa. Ya hemos visto sus dos caras. No dé tantos titulares y hable de la falta de compromiso del Gobierno central con la ciudad", aseguró. También fue crítico con el BNG, aunque dejó claro que el voto de los nacionalistas en Madrid "no tiene ningún peso".

Francisco Jorquera (BNG) alegó que el PP pone por delante los intereses de la Xunta por encima de los de A Coruña, y recordó incumplimientos previos del Gobierno central cuando gobernaban en Madrid. Pero resaltó que, aún así, votan a favor de la moción de los populares. "O noso voto non depende de se en Madrid goberna Pedro Sánchez ou Feijóo", zanjó.

